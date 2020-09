Le premier PC pliable au monde est désormais disponible chez Lenovo

Le premier PC pliable au monde est disponible en précommande. Celui-ci est signé Lenovo et il porte le nom de ThinkPad X1 Fold.

Lenovo a annoncé un ThinkPad unique : le ThinkPad X1 Fold. Pensez au Galaxy Fold de Samsung, mais à un écran d’ordinateur portable OLED de 13 pouces. Il est disponible en précommande dès maintenant, à partir de 2 799 euros.

L’idée est que vous pouvez utiliser le Fold comme une grande tablette lorsqu’il est complètement déplié (ou diviser l’écran en deux écrans adjacents). Vous pouvez étayer le pli horizontalement pour l’utiliser comme un ordinateur portable complet de 13 pouces, avec un clavier amovible et un support de chevalet en option. Vous pouvez plier la chose à 90 degrés, la tourner verticalement et l’utiliser comme un ordinateur portable miniature (un clavier à écran tactile apparaît sur la moitié inférieure). Vous pouvez le tourner horizontalement et l’utiliser comme un livre, avec un stylet en option. Ou vous pouvez plier le tout et le transporter facilement sans qu’il prenne beaucoup de place dans votre sac.

En termes d’autres spécifications, le Fold de production est livré avec des processeurs Intel de 11e génération, deux ports USB-C et un emplacement pour carte SIM, 8 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage et une batterie de 50 Wh. Il pèse 2,2 livres et peut être compatible avec la 5G.

Lenovo a également annoncé le ThinkPad X1 Nano, qui est le ThinkPad le plus léger jamais avec ses 962 g. Ce ThinkPad est basé sur la nouvelle plateforme Evo d’Intel, qui vise à certifier que les ordinateurs portables offrent une longue durée de vie de la batterie, une charge rapide et un temps de démarrage rapide, entre autres fonctionnalités. Les systèmes Evo doivent également inclure les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération, Wi-Fi 6 et Thunderbolt 4.

Le Nano dispose d’un écran 13 pouces 2K 16:10 (avec options tactiles et non tactiles). Lenovo dit qu’il a à peu près la même hauteur qu’un écran 16: 9 de 14 pouces. Et il est livré avec un certain nombre de fonctionnalités de sécurité IA: il peut détecter lorsque vous passez et se réveiller, par exemple, et se verrouiller lorsque vous vous éloignez.

En ce qui concerne les spécifications, le Nano est livré avec des processeurs Intel de 11e génération jusqu’à un i7, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, une batterie de 48 Wh, quatre microphones à 360 degrés et des graphiques intégrés Intel Xe. Il prend également en charge la 5G et peut exécuter Linux en plus de Windows 10 Pro.

Le Nano sera disponible au quatrième trimestre de 2020, à partir de 1399 $.