Le manuel du plus vieil ordinateur a été retrouvé

Le manuel d’utilisation de l’un des ordinateurs les plus anciens du monde a été découvert après plus de 70 ans.

Le manuel d’instruction de l’un des plus anciens ordinateurs du monde a été découvert. Grâce à lui, les chercheurs ont maintenant une compréhension complète du fonctionnement des premiers ordinateurs. Comme indiqué dans ce billet de blog de l’Association for Computing Machinery d’Herbert Bruderer, le Zuse Z4 est le plus ancien ordinateur conservé au monde. Il a été conçu par l’ingénieur allemand Konrad Zuse et fabriqué en 1945.

L’ordinateur de la taille d’une pièce s’est finalement retrouvé au Deutsches Museum de Munich après des séjours dans divers instituts de recherche. Malheureusement, les historiens et les conservateurs n’avaient qu’une connaissance limitée du fonctionnement du système, basé au moins en partie sur les récits des quelques témoins oculaires survivants qui étaient présents lorsqu’il était en fonctionnement, étant donné que les instructions de fonctionnement de la machine avaient été perdues depuis longtemps.

Les sauts conditionnels, par exemple, ont été ajoutés en tant que capacité alors que le système était à l’ETH Zurich, mais aucun des témoins oculaires n’a pu se souvenir de la manière dont ils ont été gérés.

À l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), l’ordinateur a été utilisé pour effectuer des calculs pour le P-16, un prototype d’avion de chasse suisse. C’est ce lien qui mènera finalement à la découverte du manuel informatique perdu depuis longtemps.

Le père d’Evelyn Boesch, René Boesch, travaillait à l’Institut de statique et de construction aéronautique de l’ETH Zurich sous Manfred Rauscher depuis 1956. Rauscher était consultant sur le P-16 susmentionné et il se trouve que Boesch avait le don de collectionner documents.

Le manuel du Z4 faisait partie de sa collection, de même que des notes sur certains des calculs effectués en ce qui concerne l’avion.