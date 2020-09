Extreme Download : quelle est la nouvelle adresse du site ?

Extreme Download fait partie des sites de téléchargement les plus visités en France. Voici comment connaître la nouvelle adresse du site en 2020.

Extreme Download fait partie des sites les plus visités en France pour le téléchargement. Pour les novices, il s’agit d’un site qui recense des liens vers des hébergeurs de fichiers. Parmi les contenus proposés, il y a des films, séries, mangas, animes, logiciels, etc.

Son catalogue est très complet avec 8220 films, 3900 séries et 1200 jeux et Extreme Download est aussi l’un des rares sites de téléchargement à proposer des HDLight. Le HDLight est un terme désignant des vidéos HD (720p ou 1080p) compressées le plus souvent avec le codec X265. A la différence des vidéos originales, ces vidéos sont plus compressées et donc moins lourdes. SI vous avez une faible connexion web mais que vous ne voulez pas sacrifier la qualité de votre film, le HDLight est donc un bon compromis.

Extreme Download, victime de clones

Classé 5eme des sites de warez les plus consultés en France, il n’est donc pas surprenant de voir des petits malins essayer de profiter de la notoriété du site pour leurs activités malhonnêtes. Depuis quelques semaines, comme bien d’autres sites web tels que Zone Téléchargement ou Yggtorrent, Extreme Download est à son tour victime d’un clone qui arnaque ses visiteurs. Le dernier en date était un site a une extension en .co, qui était visible en premier lorsque l’on tapait la requête « extreme down » sur Google.

Au lien de proposer directement des liens vers des hébergeurs de fichiers, le clone affiche aux visiteurs une page d’erreur demandant une inscription ou une connexion afin d’afficher les liens de téléchargement. Au moment de l’inscription, le site demande alors les coordonnées bancaires de l’internaute, malgré des frais annoncés égaux à 0€… Sachez que si vous avez été victimes d’une arnaque de ce genre, il est fortement conseillé de contacter votre banque et faire opposition.

Comment connaître la nouvelle adresse du site Extreme-Down en 2020

Vous ne savez plus si le nom de domaine est en .ninja, .video, ou autre ? Pour retrouver la nouvelle adresse d’Extreme-Down, il suffit d’aller sur leur compte Twitter (@Ex_Down). L’adresse valide est disponible dans la bio du compte. Toutefois, tous les sites de DDL ou trackers torrents ne possèdent pas de comptes sur les réseaux sociaux, il faut donc toujours rester très attentifs !