Disney révèle que la saison 2 de The Mandalorian débarquera le 30 octobre

La saison 2 de The Mandalorian débarquera le 30 octobre sur Disney+ aux USA et au Royaume-Uni.

La Walt Disney Company et Lucasfilm ont annoncé mercredi que la deuxième saison de The Mandalorian fera ses débuts sur le service de vidéo en streaming de Disney le 30 octobre. Chaque épisode de la première saison est disponible sur le service. Précisons que les 2 petits mois d’attente concernent les USA et le Royaume-Uni. La date de sortie pour les autres pays dont la France n’a pas encore été communiquée.

Star Wars: The Mandalorian, comme on l’appelle officiellement, a été créé le 12 novembre 2019 en tant que série de lancement de Disney +. Contrairement à Netflix, qui préfère publier des saisons complètes dans un ensemble facile à utiliser, Disney a opté pour une sortie échelonnée pour chaque épisode de la première saison. La plupart étaient espacés d’une semaine, bien que les épisodes deux et huit ont connu une sortie plus aléatoire, le premier venant seulement trois jours après le premier épisode et le dernier arrivant neuf jours après l’épisode sept.

This is the day. New episodes start streaming October 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/w7PIQfwrBm — Disney (@Disney) September 2, 2020

La première saison est actuellement nominée pour plus 15 nominations aux Emmy Award, dont celle de la meilleure série dramatique. The Mandalorian est opposé à d’autres séries de poids, notamment Better Call Sall, The Crown, Ozark, Stranger Things, Killing Eve, The Handmaid’s Tales ou encore Succession.

Les 72e Primetime Emmy Awards auront lieu le 20 septembre afin que nous sachions combien de prix la série remportera dans les studios de Disney avant le lancement officiel de la saison deux.

Disney + est au prix de 6,99 € par mois ou 69,99 e par an. Aux USA, pour 12,99 € par mois, vous pouvez l’obtenir avec Hulu et ESPN +. Malheureusement, Disney n’offre plus d’essai gratuit, vous devrez donc au moins débourser 6,99 € au minimum pendant un mois.