Comment supprimer son compte Instagram

Voici notre guide sur la façon de désactiver temporairement ou de supprimer définitivement votre compte Instagram.

Les plateformes sociales telles qu’Instagram alternent entre être pratique et consommer toute notre vie. Que votre notification à l’écran indique que vous avez passé beaucoup de temps sur votre téléphone aujourd’hui ou que vous ne ressentez plus le besoin de partager chaque seconde de votre vie sur une application, il est peut-être temps de revoir votre vie en ligne et supprimer votre compte temporairement… ou pour toujours.

Si vous pensez que le moment est venu de remédier à votre dépendance à Instagram, vous pouvez décider de désactiver votre compte ou de le supprimer définitivement.

Toutefois, si vous souhaitez toujours supprimer votre compte définitivement, vous avez la possibilité de simplement désactiver votre compte. Si vous décidez d’utiliser cette mesure temporaire, votre profil, vos photos, vos commentaires et vos préférences seront entièrement masqués. Mais si vous vous reconnectez, votre activité sera restaurée.

Si vous décidez de supprimer définitivement votre compte, votre profil, vos photos, vos vidéos, vos commentaires, vos likes et vos followers disparaîtront pour toujours. Et soyez averti: il est impossible de réactiver un compte supprimé.

De plus, il est probable que si vous décidez de vous réinscrire un jour sur la plateforme, vous ne pourrez peut-être pas avoir le même nom d’utilisateur car un autre compte l’aurait déjà pris.

Je veux juste désactiver mon Instagram, comment faire ?

Pour supprimer temporairement votre compte Instagram et son contenu, procédez de la façon suivante :

1/ Sur votre PC, visitez le site Web Instagram et connectez-vous à votre compte.

2/ Accédez à la page de votre profil et cliquez sur « Modifier le profil ».

3/ Sélectionnez « Désactiver temporairement mon compte » en bas de la page.

4/ Ouvrez le menu déroulant en regard de « Pourquoi désactivez-vous votre compte? » Et sélectionnez l’option qui vous convient le mieux.

5/ Lorsque vous y êtes invité, entrez à nouveau votre mot de passe Instagram.

6/ Enfin, sélectionnez « Désactiver temporairement le compte ».

Si vous décidez de prendre des mesures plus permanentes, envisagez de télécharger au préalable votre contenu Instagram, qui inclut une copie de tout ce que vous avez déjà mis en ligne sur la plateforme, y compris des photos, des vidéos, des commentaires et les informations de votre profil.

Pour télécharger votre activité Instagram, suivez ce lien. Selon Instagram, la réception de vos données, qui peuvent être envoyées à l’adresse électronique de votre choix, peut prendre jusqu’à 48 heures.

Je veux supprimer définitivement mon compte Instagram

De la même manière que la suppression définitive de votre compte Facebook, assurez-vous que c’est ce que vous voulez faire, car c’est une étape irréversible. Mais si vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d’Instagram (et vous avez raison), procédez comme suit:

1/ Sur votre PC, visitez le site Web Instagram et connectez-vous à votre compte.

2/ Suivez ce lien qui vous mènera à la page « Supprimer votre compte ».

3/ Ouvrez le menu déroulant en regard de « Pourquoi supprimez-vous votre compte? » Et choisissez l’option qui vous convient le mieux.

4/ Lorsque vous y êtes invité, entrez à nouveau votre mot de passe Instagram.

5/ Enfin, sélectionnez « Supprimer définitivement mon compte ».

Et voilà ! Au revoir Instagram… pour toujours.

Il existe un grand nombre de réseaux sociaux, mais la plupart ne rendent pas la tâche aussi difficile de supprimer votre compte pour de bon. Si vous vous demandez comment supprimer votre compte sur d’autres sites de réseaux sociaux, rendez-vous à la page FAQ (FAQ) ou recherchez sur Google un guide simplifié.