Comment faire un Jailbreak d’iOS sur iPhone ou iPod Touch

Voici ce que vous devez savoir pour effectuer le Jailbreak d’iOS sur votre iPhone ou iPod Touch et ainsi outrepasser les limites imposées par Apple.

Il y a plus de 2,2 millions d’applications dans l’Apple Store, mais l’Apple Store n’approuve pas beaucoup d’applications tierces pour une raison ou une autre. Le seul moyen d’installer ces applications tierces sur votre appareil est de le jailbreaker. Jailbreaker un appareil vous donne la possibilité d’installer l’OS de votre choix. Vous pouvez également utiliser un appareil jailbreaké pour installer des applications à partir de fichiers APK au lieu d’avoir à télécharger du contenu depuis l’Apple Store.

Jailbreaker votre iPhone ou iPod Touch ouvre de nouvelles possibilités en termes de personnalisation et vous donne plus de liberté. Jailbreaker un appareil est un processus complexe, mais il vous aidera à tirer le meilleur parti de votre iPhone ou iPod Touch.

Remarque: comme l’iPad a abandonné iOS pour iPadOS, les techniques suivantes pour iOS 13 ne fonctionneront probablement pas sur un iPad exécutant iPadOS. Si vous possédez un iPad plus ancien, vous pourrez toujours jailbreaker les anciennes versions d’iOS sur l’iPad, mais pas sur n’importe quel iPad exécutant iPadOS.

Le jailbreak d’iOS, c’est quoi ?

Avant tout, prenons un moment pour nous rappeler que ce guide n’est pas une garantie que vous réussirez à jailbreaker votre iPhone ou iPod. Lorsque vous traitez avec quelque chose comme un jailbreak, il y a toujours une petite chance que quelque chose puisse mal tourner avec votre téléphone, et nous ne pouvons pas en être responsables. Mais le jailbreaking, en particulier avec Pangu, est extrêmement facile et vous devriez être parfaitement capable de le faire.

Jailbreaker votre iPhone signifie que vous le libérez des limitations imposées par Apple. Libérer un appareil signifie qu’il peut installer des applications en dehors de l’iTunes App Store d’Apple et vous pouvez jouer avec les aspects précédemment restreints d’un appareil iOS. Le jailbreaking peut également vous aider à déverrouiller votre iPhone pour le rendre disponible sur d’autres opérateurs. Cependant, il convient également de noter qu’Apple met en garde contre le jailbreaker de votre iPhone ou de tout autre appareil iOS.

Sauvegarde de vos précieuses données

Lorsqu’il s’agit de jailbreaker un appareil, il est toujours préférable de le sauvegarder en premier. Vous pouvez sauvegarder votre iPhone sans fil avec iCloud, et iTunes devrait automatiquement sauvegarder votre appareil chaque fois que vous le branchez. Si vous utilisez Mac OS Catalina ou une version plus récente, vous pouvez sauvegarder votre iPhone directement sur votre Mac via le Finder. Assurez-vous d’exécuter une sauvegarde de votre appareil avant de commencer le processus de jailbreak afin que toute votre musique, vos applications, vos films et tout ce qui se trouve entre les deux soient correctement stockés sur votre ordinateur ou dans le cloud. De cette façon, une fois que vous avez terminé le processus de jailbreak, vous pouvez exécuter une restauration et tout récupérer. Assurez-vous simplement que vous avez synchronisé votre appareil récemment. L’exécution d’une synchronisation dans iTunes sauvegardera votre appareil par défaut.

Démarrage du processus de jailbreak

Pour démarrer le processus de jailbreak, vous devez d’abord mettre à jour votre appareil avec la dernière version d’iOS. Dans ce cas, il s’agira d’iOS 13. Vous pouvez utiliser iTunes pour gérer votre mise à jour ou utiliser la mise à jour OTA (Over-the-Air) plus pratique que votre appareil vous propose (Paramètres> Général> Mise à jour logicielle).

Une fois que vous avez connecté votre appareil à votre iTunes, il vous invite à télécharger et à exécuter la mise à jour iOS pour votre appareil. Si vous n’avez pas encore mis à jour la dernière version d’iTunes, vous devriez le faire également. Si vous utilisez un Mac plus récent et que vous n’avez plus iTunes, vous pouvez mettre à jour votre iPhone via Finder. Si votre appareil n’est pas jailbreaké, vous passerez à iOS 13 sans aucun problème. Si votre appareil est jailbreaké, iOS ne parviendra pas à terminer la mise à jour et passera en mode de récupération. Pas de panique! Laissez simplement iTunes ou Finder exécuter une récupération avec la dernière version d’iOS. Une fois terminé, l’appareil aura été réinitialisé aux paramètres d’usine.

Dans les deux cas, ne synchronisez pas encore votre appareil. Au lieu de cela, configurez rapidement votre appareil avec le Wi-Fi, votre identifiant Apple et tout ce qu’il vous demande. Vous pouvez également les ignorer pour le moment et y revenir plus tard. Assurez-vous d’arriver à l’écran d’accueil avant de continuer.

Pour iOS 13 et plus récent

Pour cette prochaine étape, vous n’avez pas du tout besoin d’un ordinateur, juste l’appareil iOS que vous voulez jailbreaké. Juste pour être sûr, redémarrez votre appareil.

Hexxa Plus est la première entreprise à publier une solution de jailbreaking pour iOS 13, il est donc normal que ce soit la méthode recommandée par Pangu. En tant que tel, nous vous guiderons rapidement tout au long de son installation.

Téléchargez Hexxa Plus sur votre appareil. Assurez-vous d’accéder à ce lien depuis votre appareil iOS, car il ne fonctionnera pas sur un PC ou un MacBook. Appuyez sur Autoriser> Télécharger pour le télécharger sur le profil de votre appareil iOS 13. Ensuite, dirigez-vous vers Paramètres> Profil téléchargé et appuyez sur le lien téléchargé. Vous devrez peut-être confirmer le code d’accès de votre appareil avant de continuer. Une fois l’application Hexxa Plus installée, vous êtes également libre d’installer un repo. Pangu recommande Cydia, et pour le télécharger, ouvrez votre application Hexxa Plus et appuyez sur Get Repos. Faites défiler jusqu’à la liste App Managers Repo et appuyez dessus, puis copiez l’adresse «http://ios.cyrepo.tk/». Rouvrez votre application Hexxa Plus et appuyez sur Extraire le dépôt. Collez ensuite l’adresse copiée et appuyez sur OK pour extraire le repo Cydia. Appuyez sur le bouton Télécharger, puis sur Autoriser> Accéder aux paramètres> Profil téléchargé> Installer. Une fois que vous avez entré votre mot de passe pour l’autoriser, il vous suffit d’appuyer sur Installer> Terminé.

Maintenant qu’il est installé, vous pouvez l’utiliser pour télécharger d’autres applications de jailbreak ou installer une autre place de marché.

D’autres méthodes de jailbreak sont disponibles sur la page de Pangu 8, et si vous avez besoin de jailbreaker une ancienne version d’iOS, il existe des pages pour iOS 12.4, iOS 12, iOS 11.4.1 ou même plus.

Restauration de votre appareil à partir d’iTunes ou du Finder

Une fois que vous avez terminé le processus de jailbreak, il est important que vous preniez le temps de restaurer toutes vos précieuses données sur votre appareil iOS. Si vous n’avez pas encore jailbreaké votre appareil, vous n’aurez peut-être pas besoin de le faire car votre appareil aura transféré toutes vos données dans le processus de jailbreak. Si vous avez jailbreaké votre appareil auparavant, cela sera nécessaire car vous devrez effectuer une récupération pour mettre votre appareil à jour.

Rebranchez simplement votre iPhone, iPad ou iPod Touch sur votre ordinateur, et iTunes ou Finder s’occupera du reste. Une fois la restauration terminée, vos applications, votre musique, vos photos et vos précieuses données devraient être de retour à leur place.

Toutes nos félicitations! Vous avez réussi. Vous avez terminé avec succès le processus de jailbreak et de restauration de votre appareil iOS. Assurez-vous d’exécuter Cydia et de découvrir toutes les nouvelles applications et outils incroyables que vous pouvez utiliser.

Jailbreaker votre appareil iOS est plus facile que jamais, et si vous êtes un utilisateur avancé, il peut être très amusant de libérer le véritable potentiel de votre iPhone ou iPad. Malgré ce qu’Apple prétend sur les risques du jailbreaking, c’est une option que vous devriez envisager pour tirer le meilleur parti de votre appareil iOS.