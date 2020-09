Apple corrige le bug des paramètres d’application par défaut dans la dernière mise à jour iOS

Apple a corrigé le bug dans iOS 14 qui réinitialisait Mail et Safari comme applications par défaut après le redémarrage de l’appareil.

La dernière version iOS d’Apple corrige le bug du navigateur et de l’application de messagerie par défaut qui rétablissait les paramètres utilisateur des clients Apple et Safari lors du redémarrage de l’appareil. La mise à jour corrige également les aperçus de la caméra pour les anciens iPhone, la connectivité Wi-Fi et les problèmes de courrier électronique, ainsi que le widget Apple News qui ne parviendrait pas à charger le contenu.

iOS 14 ressemble à une mise à jour logicielle et à un rafraîchissement visuel plus importants que la plupart des itérations annuelles d’Apple, grâce à l’ajout de widgets améliorés et hautement personnalisables, d’une bibliothèque d’applications et d’interfaces utilisateur raffinées pour diverses fonctions qui ont donné aux iPhone d’Apple un lifting indispensable. Cela a également donné aux propriétaires d’appareils une bonne raison de mettre à niveau, dont un quart est passé à iOS 14 cinq jours seulement après sa sortie.

Bien que cela ressemble à un changement réussi, iOS 14 était accompagné de quelques bugs dans ses nombreuses nouvelles fonctionnalités. L’un de ces bugs était la réinitialisation des préférences d’application par défaut de l’utilisateur lors du redémarrage de l’appareil. Apple a maintenant résolu ce problème dans iOS 14.0.1 dans le correctif d’environ 170 Mo qui intervient une semaine après la découverte du bug.

Le correctif mineur contient des correctifs pour l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus qui rencontraient des problèmes d’affichage des aperçus de l’appareil photo. Il résout également les problèmes de connectivité Wi-Fi et de messagerie électronique qui pourraient empêcher l’envoi de messages avec certains fournisseurs de messagerie. Le widget News d’Apple qui se comportait mal et qui apparaissait parfois vide a également été corrigé dans cette mise à jour.

De plus, Apple a publié iPadOS 14.0.1 avec les correctifs susmentionnés, watchOS 7.0.1 (correction du portefeuille), tvOS 14.0.1 (améliorations générales des performances et de la stabilité) et macOS Catalina 10.15.7 pour résoudre les problèmes de connexion automatique Wi-Fi sur PC Apple, synchronisation de fichiers via iCloud Drive et correction graphique pour l’iMac Retina 5K avec la Radeon Pro 5700XT.