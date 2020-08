SNK annonce une borne d’arcade Neo Geo avec 50 jeux préchargés

SNK a annoncé la sortie en octobre prochain d’une réplique de la borne d’arcade Neo Go MVS, en collaboration avec Gstone Group.

En 1990, la SNK Corp a lancé la Neo Geo MVS (multi-video system) en tant que première console de jeux pour la maison et l’arcade. Trente ans plus tard, la petite soeur de la Neo Geo, la MVSX, devrait sortir en novembre. Rempli de 50 jeux différents et d’une bonne dose de nostalgie, ce système d’arcade domestique sera au sommet de la liste de souhaits de Noël de tout fan d’arcade.

Le système d’arcade à la maison est une borne élégante, avec 25 pouces de hauteur, pour la moitié supérieure seule ou un énorme 57″ avec la base attachée. Quel que soit votre format, vous bénéficiez toujours de quelques spécifications et fonctionnalités intéressantes, notamment:

Écran LCD de 17 pouces à 1 280 x 1 024 avec prise en charge du filtre CRT scanline

Deux ensembles de boutons et de joysticks avec la disposition classique

Haut-parleurs stéréo

Modes MVS et AES pour répliquer les versions arcade ou familiale des jeux

Ce meuble, pesant seulement 14kg, devrait également être beaucoup plus facile à déplacer que l’original. Inclus dans la boîte, vous trouverez un manuel d’utilisation, un adaptateur d’alimentation CC, une figurine de Terry Bogard et une figurine IORI YAGAMI. Le MVSX sera également livré avec les collections de jeux suivantes:

Collection King of Fighters (’94 -’03)

Collection Metal Slug

Collection Samurai Showdown

Collection Fatal Fury

Collection World Heroes

Cette liste n’est pas entièrement exhaustive, car plusieurs autres classiques et jeux sportifs sont également inclus. Si vous voulez voir la liste complète, vous devrez consulter le site Web. Également sur le site, vous serez, espérons-le, invité à précommander la console sur Amazon à partir de la mi-septembre. La console et la base à l’heure actuelle coûteraient 499,99 $. La console à elle seule vous coûtera 449,99 $, mais avoir le sentiment d’être sur une machine d’arcade pour seulement 50 $ de plus ne freinera pas les fans les plus hardcore. Il semble que la seule mise en garde ici est que le MVSX ne sera initialement commercialisé qu’en Amérique du Nord, d’après ce que nous pouvons dire.