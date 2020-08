Les Pays-Bas ont le réseau de recharge de véhicules électriques ayant la croissance la plus rapide au monde

Les Pays-Bas dispose du réseau de recharge de véhicules électriques qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

L’infrastructure de recharge des véhicules électriques s’améliore constamment. Chaque semaine, davantage d’emplacements sont construits, plus de chargeurs sont ajoutés et plus de compatibilité est offerte. Sans parler du fait que les véhicules électriques modernes se chargent plus rapidement que jamais. Désormais, il y a plus d’un million de chargeurs publics installés dans le monde.

Pour mettre cela en perspective, il y a moins de 300 000 stations-service en Europe et aux États-Unis. Il ne s’agit en aucun cas d’une comparaison, car les stations-service ont beaucoup plus de pompes que les points de charge ont des connecteurs. Et oui, le chargement prend encore plus de temps que le remplissage d’un réservoir d’essence.

Mais même ainsi, il y a beaucoup moins de véhicules électriques sur la route, donc le fait qu’il y ait plus d’un million de connecteurs reste significatif. En fait, le nombre de bornes de recharge a doublé au cours des trois dernières années. Si ce taux se maintient, l’infrastructure de recharge devrait suivre le rythme des ventes de VE.

La plupart de la croissance des bornes de recharge pour véhicules électriques s’est produite en Chine et dans toute l’Europe. En volume absolu, la Chine est le plus gros consommateur de véhicules électriques au monde, ce n’est donc pas une surprise. La moitié des chargeurs de VE du monde se trouvent dans ce pays asiatique.

Cependant, le titre du réseau de charge à la croissance la plus rapide revient aux Pays-Bas.

Au cours des trois dernières années, le réseau de recharge du pays s’est développé plus rapidement que la Chine, la France, le Royaume-Uni et même la Norvège.

Cela ne devrait cependant pas être totalement surprenant. Les Pays-Bas sont l’un des meilleurs pays en matière d’adoption des VE. En 2018, huit voitures sur 1000 étaient électriques. Cependant, la Norvège a encore des kilomètres d’avance avec 55 voitures sur 1000 étant des véhicules électriques.

A titre de comparaison, plus tôt cette année, le Royaume-Uni a dépassé la barre des 30 000 connecteurs de charge EV installés dans le pays.