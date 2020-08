La série Altered Carbon de Netflix annulée après deux saisons

La série de SF cyberpunk Altered Carbon, adaptation du roman éponyme de Richard K. Morgan, a été stoppée par Netflix après deux saisons.

Netflix a annulé son adaptation d’Altered Carbon après deux saisons, marquant la fin d’une autre adaptation à gros budget pour le service de streaming.

Selon Deadline, l’annulation a été décidée en avril et a été faite pour les raisons habituelles de coûts/bénéfices de l’entreprise. En d’autres termes, le sort d’Altered Carbon n’est apparemment pas lié au Covid-19, comme cela a été le cas avec d’autres annulations récentes de Netflix, comme The Society et I Am Not Okay With This, qui avaient tous deux eu des plans de deuxième saison annulés « en raison des circonstances créé par le Covid », selon une déclaration Netflix.

Cependant, le fait qu’Altered Carbon soit arrêté n’est pas trop surprenant. La série a fait ses débuts en 2018 en tant que série phare pour Netflix: une série de science-fiction pour adultes basée sur une série de romans populaires avec un budget exorbitant (la star de la saison 1, Joel Kinnaman, l’a décrite comme «ayant un budget plus important que les trois premiers saisons de Game of Thrones »), de grandes séquences d’action et de plus grands problèmes philosophiques sur ce que signifie être humain.

Malheureusement, la série a fait ses débuts avec des critiques médiocres, et bien qu’elle ait clairement assez bien fait pour que Netflix soit prêt à donner son feu vert pour la production d’une deuxième saison (qui a débuté plus tôt cette année), la série a clairement eu un budget revu à la baisse, avec moins d’épisodes et moins de décors et d’effets flashy. Mais au contraire, la deuxième saison a eu encore moins d’impact. Altered Carbon n’allait tout simplement pas être le prochain Game of Thrones, ce qui signifiait que Netflix n’allait pas continuer à dépenser des montants aussi élevés qu’HBO.

C’est un cycle qui rappelle la précédente série de science-fiction Netflix à gros budget Sense8, qui coûtait environ 9 millions de dollars par épisode, ce qui en fait l’une des séries TV les plus chères jamais réalisées avant son annulation par Netflix après deux saisons.

Mais contrairement à Altered Carbon, Sense8 avait rassemblé une base de fans profondément dédiée, ce qui, bien qu’apparemment pas assez important pour justifier les dépenses, était suffisant pour que la société de streaming ramène la série pour conclure la série correctement.

Dans les premiers jours de l’empire du contenu original de Netflix, le streamer était beaucoup plus susceptible de garder des séries pendant plusieurs saisons, du contenu pour donner à chaque série la chance de trouver un public au fil du temps. Mais comme la production de Netflix est passée d’une poignée de séries et de films à des centaines, il y a beaucoup plus de concurrence et une marge de manoeuvre beaucoup plus faible pour survivre.