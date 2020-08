Installation de Skype sur son PC

Ce guide va vous expliquer comment faire une installation de Skype sur votre PC pour passer des appels gratuits, envoyer des messages, transférer des fichiers, etc…

Il est simple d’installer et de configurer Skype sur un PC en quelques étapes. Pour utiliser Skype, vous aurez besoin d’une webcam. Tous les ordinateurs portables modernes en ont une intégrée, tout comme la plupart des nouveaux PC tout-en-un. Si vous avez besoin d’acheter une webcam, vous ne devriez pas avoir à dépenser plus de 15 £ pour une simple webcam USB qui devrait s’installer lorsque vous la branchez.

Télécharger Skype

Dans votre navigateur Web, accédez à www.skype.com et cliquez sur le menu téléchargements en haut de la fenêtre. Si vous utilisez un PC Windows, cliquez sur Obtenir Skype pour Windows.

Enregistrez et exécutez le fichier SkypeSetup.exe. Si vous êtes invité à obtenir la permission de poursuivre l’installation, cliquez sur Oui.

Sélectionnez votre langue, puis cliquez sur J’accepte – Suivant lorsque vous aurez lu les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Skype.

Options d’installation supplémentaires

Skype Click to call vous permet de composer les numéros que vous voyez sur les pages Web à l’aide de Skype. Décochez Installer Skype Click to Call si vous ne souhaitez pas cette fonctionnalité.

Si vous ne voulez pas que MSN soit la page d’accueil de votre navigateur Web ou Bing que votre moteur de recherche, décochez ces cases. Cliquez sur Continuer.

Connectez-vous ou inscrivez-vous

Sur l’écran de connexion, vous pouvez vous connecter avec un compte Microsoft, Facebook ou Skype existant. Si vous n’en avez aucun, cliquez sur Créer un compte. Entrez votre nom, votre date de naissance et d’autres détails, et choisissez un pseudo et un mot de passe Skype.

Cliquez sur J’accepte – Continuer pour vous connecter à votre nouveau compte. Lorsque le compte s’ouvre, cliquez sur Oui à la demande pour que tous les appels et liens Skype s’ouvrent dans Skype sur Windows et suivez les instructions.

Tester le son et la vidéo

Cliquez sur Tester le son pour vérifier que vos haut-parleurs fonctionnent. Parlez à voix haute pour vérifier que le microphone capte votre voix. Vous devriez vous voir sur la caméra – branchez une webcam si votre PC n’en a pas.

Ensuite, créez une photo de profil. Cliquez sur Prendre une photo pour en prendre une avec votre webcam ou cliquez sur Parcourir pour en choisir une sur votre ordinateur. Cliquez sur Utiliser cette image pour confirmer votre choix.