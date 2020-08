Google Duo arrive bientôt sur Android TV

Google Duo, le service d’appels vidéo de Google, va débarquer prochainement sur les appareils qui tournent sous Android TV.

Après avoir annoncé la prise en charge de Chromecast pour Google Meet, Google a maintenant révélé que l’application de chat vidéo grand public de la société, Duo, arriverait sur Android TV sous la forme d’une application native permettant aux utilisateurs de démarrer des appels vidéo à partir de leur écran de télévision. Une version bêta de Google Duo pour Android TV sortira « dans les semaines à venir ». Vous pouvez lancer des appels vidéo individuels et de groupe avec l’application. « Si votre téléviseur n’a pas de caméra intégrée, vous pouvez simplement brancher une caméra USB », a déclaré Google dans son billet de blog, en supposant que votre téléviseur prend en charge une telle chose.

Cette initiative poursuit la volonté de Google de diffuser ses applications de communication vidéo sur des écrans plus grands. En ajoutant la prise en charge de Chromecast pour Google Meet, la société a donné aux gens plus de flexibilité quant à l’endroit où ils peuvent avoir leurs réunions de travail. La combinaison de votre canapé et de l’écran de télévision sera parfois plus adaptée que l’utilisation d’un PC ou d’un téléphone.

Comme Meet, Google Duo est déjà pris en charge sur le Nest Hub, le Nest Hub Max et d’autres écrans intelligents qui exécutent le logiciel de Google. L’expansion des plateformes et des façons d’utiliser Meet ne peut qu’aider Google alors qu’il continue de s’attaquer à Zoom et Microsoft Teams. Et ce sera un long effort; comme le dit l’entreprise à la fin de son article, les appels vidéo ne sont pas prêts de disparaître.