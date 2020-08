Galaxy Note 20, Z Fold 2, Buds Live, les nouveaux produits présentés par Samsung

Lors de son deuxième événement annuel Galaxy Unpacked de l’année, Samsung a annoncé une série de nouveaux appareils.

Le deuxième événement presse Samsung Unpacked de l’année a eu lieu hier, mais le nouveau coronavirus a obligé le géant coréen à faire les choses différemment cette année. Il n’y avait pas de foule pour applaudir maladroitement l’une des nouvelles annonces de Samsung, car l’ensemble de l’événement était virtuel, il était donc simplement diffusé sur YouTube et les réseaux sociaux. Samsung a dévoilé une variété de nouveaux appareils au cours de son stream, notamment deux téléphones Galaxy Note 20, le Galaxy Z Fold 2 pliable et de nouvelles tablettes Galaxy Tab S7. Pour compléter la liste des nouveaux appareils Samsung, deux appareils portables, les écouteurs Galaxy Buds Live et la montre intelligente Galaxy Watch 3.

Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra

Les fans de la gamme Note ont deux nouveaux smartphones compatibles avec le stylet à découvrir, bien que ce soit le Note 20 Ultra qui soit la meilleure option des deux. Contrairement aux téléphones S20, les nouveaux téléphones Note 20 en ont beaucoup de points qui diffèrent. Ils embarquent le même chipset Snapdragon 865 haut de gamme avec un design similaire et un appareil photo multi-objectif. Mais l’Ultra offrira plus de RAM et de stockage, y compris un stockage extensible, et offrira de meilleures capacités de caméra. Sans oublier que le Galaxy Note 20 a un dos en plastique plutôt que le verre haut de gamme attendu. Un nouveau stylet S Pen est associé à chaque Note 20, et le stylet se trouve sur le côté gauche du téléphone cette fois-ci.

Les smartphones Note 20 seront disponibles le 21 août, avec des précommandes à partir du 6 août. Les clients qui précommandent obtiennent un crédit Samsung de 100 euros sur le Note 20 et de 150 euros sur le Note 20 Ultra. Pour le Note 20, le prix débute à 959 euros et est fixé à 1 059 euros pour la version compatible avec la 5G. La version Ultra est à partir de 1309 euros.

Galaxy Z Fold 2

Si vous avez davantage d’argent à dépenser pour un tout nouveau téléphone Samsung, le Galaxy Z Fold 2 vous attend. Le nouveau terminal pliable a un design bien meilleur que son prédécesseur, avec un écran externe plus grand ainsi qu’un écran interne sans encoche. Ce n’est pas seulement l’encoche qui a disparu. Le Z Fold 2 est doté d’un écran en verre plus rigide que le fragile écran en plastique de l’année dernière. Cependant, il s’agit toujours d’un écran pliable, il est donc préférable le manipuler avec soin.

Si le Samsung Galaxy Z Fold 2 a été abordé pendant la conférence Galaxy Unpacked, Samsung prévoit de le présenter plus en détail le 1er septembre prochain. C’est également à cette date que l’on devrait connaître la date de lancement et le prix du smartphone.

Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+

Les acheteurs de tablettes à la recherche d’une alternative à l’iPad Pro exécutant Android ne trouveront rien de mieux que la nouvelle série Galaxy Tab S7. Les Galaxy Tab S7 et Tab S7 + sont tous deux alimentés par le processeur Snapdragon 865+, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elles prennent également en charge la charge rapide de 45 W. Ajoutez un appareil photo à double objectif à l’arrière, la prise en charge du S Pen et des accessoires pour clavier, et vous obtenez une expérience de tablette Android haut de gamme. Malheureusement, Samsung ne peut pas reproduire l’iPadOS d’Apple, car la tablette fonctionne toujours sous Android.

La Galaxy Tab S7 sera disponible en version WiFi ou 4G pour 719 euros ou 819 euros, en version 128Go et 6Go de RAM, et 799 euros ou 899 euros en version 256Go et 8Go de RAM. La Galaxy Tab S7+ sera disponible en version WiFi ou 5G, comptez 949 euros ou 1149 euros en version 128Go et 6Go de RAM, et 1029 euros ou 1199 euros en version 256Go et 8Go de RAM.

Galaxy Buds Live

La toute nouvelle version des Galaxy Buds est l’un des produits les plus intéressants qui a dévoilé lors de cet événement Unpacked. Les écouteurs sans fil présentent un design novateur qui ne ressemble à rien des produits concurrents, AirPods Pro inclus. Les Buds Live offrent également des embouts remplaçables et une prise en charge de la suppression du bruit, tout comme les AirPods Pro.

Précommandez le Note 20 en ligne et Samsung proposera des écouteurs Buds Live gratuits ou à prix très réduit qui seront disponibles dans une couleur assortie. Seuls, ils seront proposés au prix de 199 €.

Galaxy Watch 3

La Galaxy Watch 3 sera livrée en deux tailles, l’une avec un écran de 1,2 pouces et un second modèle avec un écran de 1,4 pouces. Elles disposent d’écrans AMOLED circulaires protégés par Corning Gorilla Glass. Les smartwatches sont en acier inoxydable et ramènent la lunette tournante, une fonctionnalité que Samsung a introduite il y a quelques années. Ces nouveaux appareils portables exécuteront Wearable OS et embarqueront un tas de capteurs de santé, y compris pour la pression artérielle et l’ECG, tout comme les modèles Apple Watch Series 4 et Series 5.

La Galaxy Watch 3 sera lancée dès le 21 août prochain en France à partir de 429 euros dans sa version 41 mm et Bluetooth, et 479 € pour avoir la 4G. Pour le modèle de 45 mm, le prix démarre à 459 € en Bluetooth et 509 € en 4G.