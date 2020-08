Fortnite : pas de saison 4 pour les joueurs sur iPhone, iPad et Mac

Epic Games a fait savoir que la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite ne sera pas accessible sur iPhone, iPad et Mac.

En raison du différend en cours entre Apple et Epic Games, les appareils iOS sur lesquels Fortnite est installé ne recevront pas la dernière mise à jour du jeu et seront laissés pour compte à l’avenir. Les propriétaires d’appareils sur lesquels Fortnite est installé peuvent toujours jouer à la version actuelle (13.40 « Chapitre 2 -Saison 3 ») mais la progression du Battle Pass de la saison ne fonctionnera pas, ni le jeu croisé avec d’autres plateformes disposant de la dernière version du jeu.

Après la suppression de Fortnite de l’App Store iOS, Fortnite s’est retrouvé sur le marché de l’occasion avec des vendeurs demandant des sommes exorbitantes pour des iPhone avec Fortnite toujours installé. Même les annonces d’aujourd’hui affichent toujours des vendeurs, certains avec des offres de plusieurs milliers.

Le dernier développement de la saga Epic Games et Apple met une clé dans les plans pour quiconque envisage de vendre son iPhone «rare».

Dans une mise à jour de la FAQ, Epic a réitéré aujourd’hui que « Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l’App Store, et a déclaré qu’il mettrait fin à notre capacité à développer Fortnite pour les appareils Apple. En conséquence, le nouveau chapitre 2 de Fortnite – Saison 4 mise à jour (v14.00), ne sortira pas sur iOS et macOS le 27 août. » En bref, lorsque la mise à jour sera mise en ligne, Fortnite sur iOS sera laissé pour compte sur la mise à jour de la version 13.40 «Chapitre 2 – Saison 3», mais avec l’arrêt de la progression sur le Battle Pass de la saison 3.

Epic souligne également que quiconque souhaite jouer au jeu mis à jour sur un appareil mobile, il est toujours disponible sur Android directement depuis Epic, ou téléchargeable sur le Samsung Galaxy Store. Google avait également précédemment supprimé l’application du Google Play Store.

En 2014, une situation similaire s’est produite avec le jeu Flappy Bird. Les iPhones avec ce jeu installé semblent se vendre à des milliers après que le jeu a été retiré de l’App Store iOS, mais après une inspection plus approfondie, les transactions ont soulevé de nombreux signaux d’alarme.