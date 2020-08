De nouveaux détails sur la série Resident Evil de Netflix

De nouveaux détails ont fuité sur la série Resident Evil de Netflix, qui sera produite par Constantin Film.

Netflix a annoncé une nouvelle série télévisée en live action basée sur la populaire série de jeux vidéo Resident Evil de Capcom. Celle-ci sera produite par Constantin Film, la même société qui a réalisé les six précédents films Resident Evil avec Milla Jovovich.

La série à venir présentera une histoire originale se déroulant dans le monde de Resident Evil, répartie sur deux chronologies. La première verra les sœurs Jade et Billie Wesker (probablement d’une certaine relation avec l’antagoniste de longue date de la série Albert Wesker) déménager dans la ville de New Raccoon City à l’âge de 14 ans, avant de se rendre compte de la destination et que leur père «cache peut-être de sombres secrets».

La deuxième chronologie sautera de 16 ans dans le futur, avec la Terre dévastée par le virus T de fabrication de zombies signature de Resident Evil, et se concentrera sur Jade (et les moins de 15 millions de survivants humains) essayant de survivre dans un monde envahi par six milliards de monstres ayant mutés.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Andrew Dabb, qui avait précédemment travaillé en tant que scénariste et co-producteur exécutif sur Supernatural, va officier en tant que showrunner, producteur exécutif et scénariste pour la série de huit épisodes, avec Bronwen Hughes (une réalisatrice surtout connue pour son travail sur The Walking Dead, Breaking Bad et Better Call Saul) qui va réaliser les deux premiers épisodes de la série.

Bien que l’adaptation de Resident Evil signée Netflix soit produit par la même société de production que la franchise cinématographique, il n’est pas encore clair si l’histoire sera liée ou croisée à la saga de quelque manière que ce soit la série existante de Paul W. S. Anderson ou bien le reboot qui est apparemment en préparation. Netflix n’a pas encore annoncé d’autres détails concrets sur la série, comme un casting ou même une date de sortie générale.