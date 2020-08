Abonnement Playstation Plus : les meilleurs deals et codes de réduction

Comment trouver un abonnement Playstation Plus pas cher ? Voici les meilleurs deals et codes de réduction.

Si vous avez déjà vécu le coup du renouvellement automatique, vous souhaitez probablement acheter un abonnement PlayStation Plus à un prix plus attractif. Les offres PS Plus peuvent certainement vous faire économiser de l’argent sur le coût annuel habituel de 59,99 euros, alors assurez-vous de battre ce prix lorsque vous trouvez un deal sur internet. Nous avons parcouru le web à la recherche des meilleurs prix pour l’abonnement PlayStation Plus et voici les offres actuelles.

PlayStation Plus, c’est quoi ?

Vous aurez besoin d’un abonnement PlayStation Plus pour jouer à des jeux PS4 en ligne. Du côté des «plus», l’adhésion vous donne également accès à la PlayStation Plus Instant Game Collection qui comprend chaque mois des jeux gratuits que vous pouvez conserver pendant que vous êtes abonné. Le format de l’offre a récemment changé pour ne plus inclure les titres PS3 ou PS Vita, vous n’obtiendrez donc plus que les titres PS4 de la génération actuelle à partir de maintenant. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours télécharger à nouveau tous les titres PS3 / Vita / PS4 que vous avez ajoutés via PS Plus au fil des ans, même si vos adhésions expirent et que vous vous réinscrivez.

Les abonnements PlayStation Plus vous offrent également des remises exclusives sur les ventes sur le PlayStation Network et vous permettent de télécharger des sauvegardes de jeux sur le cloud, ce qui est pratique pour sauvegarder vos progrès en cas de panne du disque dur de votre console.

De plus, maintenant que nous voyons de plus en plus de rumeurs sur les prix de la PS5, nous ne sommes jamais trop loin de la prochaine génération. Préparez votre précommande PS5 en obtenant un abonnement pour moins cher afin d’être tranquille.

Abonnement de 12 mois à PlayStation Plus : 48,99 euros