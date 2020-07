Un RPG d’Harry Potter serait dans les cartons pour 2021

Warner Bros pourrait sortir un RPG inspiré de l’univers d’Harry Potter en monde ouvert fin 2021.

Cela fait un certain temps que le monde n’a pas vu une adaptation décente du jeu vidéo Harry Potter, mais cela pourrait changer. Des images d’un mystérieux RPG Harry Potter ont été divulguées en 2018, et maintenant, de nouvelles fuites affirment que le titre est réel et devrait être lancé sur les consoles de nouvelle génération fin 2021.

Selon les rumeurs, Avalanche Studios travaille sur le jeu, Warner Bros agissant en tant qu’éditeur. De toute évidence, aucune des deux sociétés n’a commenté l’une des rumeurs ou des fuites, mais cela ne veut pas dire grand-chose, d’autant plus que cette dernière a activement supprimé les images divulguées par le passé.

Bloomberg affirme que le jeu devait initialement être révélé à l’E3 2020 ce mois-ci, mais en raison des complications liées au Covid-19, les plans pour la révélation ont été retardés. On ne sait pas pourquoi Warner Bros n’a pas décidé de tenir son propre événement numérique dans le cadre du Summer Games Fest en cours, mais peut-être que la nécessité de travailler à domicile a ralenti le processus de développement d’une démo ou d’une bande-annonce.

On ne sait pas grand-chose sur le RPG, qui n’a d’ailleurs pas de nom, à part sa fenêtre de sortie attendue et certaines informations générales sur la base du jeu : Bloomberg dit qu’il s’agira d’une « vaste recréation en monde ouvert » de Poudlard et de ses environs. Les images précédemment divulguées nous ont donné un aperçu du style artistique et du combat du jeu, mais elles étaient trop brèves et à faible résolution pour tirer des conclusions définitives.

Espérons que Warner Bros et Avalanche Studios dévoileront bientôt leur projet, mais une annonce complète pourrait devoir attendre l’année prochaine. Avec un peu de chance et un travail acharné de la part des professionnels de la santé, la pandémie de Covid-19 pourrait être sous contrôle d’ici là dans le monde.