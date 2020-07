The Witcher: Blood Origin, un spin-off pour la série de Netflix

Netflix vient d’annoncer l’arrivée prochaine de la mini-série spin-off The Witcher : Blood Origin, qui portera sur le tout premier sorceleur.

La franchise The Witcher a commencé comme une série de livres et de nouvelles. CD Projekt Red a pris l’univers d’Andrzej Sapkowski et l’a transformé en une franchise de jeux vidéo à succès. Netflix a ensuite capitalisé dessus avec une série originale en live-action, puis un anime (en pré-production). Maintenant, il a un spin-off en cours sur les origines de l’univers de The Witcher. Si Sapkowski avait seulement vu cela venir, il aurait demandé plus d’argent.

Lundi, Netflix a annoncé avoir lancé une nouvelle production dans l’univers de The Witcher. La série s’appellera « The Witcher: Blood Origin ». La mini-série en six parties explorera les origines des sorceleurs.

Selon la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, 1200 ans avant la naissance de Geralt of Rivia, « les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné ». De cette conjonction, la classe Witcher a émergé. Declan de Barra, le scénariste de la série originale, est de retour pour ce spin-off.

