Netflix : les nouveautés séries et films de Juin 2020

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de juin 2020.

L’été est là et, avec la nouvelle saison, une sélection mise à jour de programmes Netflix va avoir lieu. La plateforme va donc enrichir son catalogue avec de nouvelles productions.

Côté séries, on peut citer notamment la sortie de la seconde saison de l’incontournable Umbrella Academy. En effet, les Hargrooves reviendront pour le plus grand bonheur des fans à partir du 31 juillet. Les Demoiselles du Téléphone s’apprêtent elles aussi à faire leur retour, pour une dernière saison.

Pour ceux qui préfèrent les films, Netflix proposera Dunkerque, qui sera disponible à partir du 19 juillet, ou encore Passengers, prévu pour le 10 juillet, et les fans d’Edge Wright pourront regarder Baby Driver à compter du 29 juillet. Si vous êtes plus horreur, le célèbre Cube va également faire son entrée dans le catalogue.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en juillet figure ci-dessous.

Films & Documentaires :

Sous le soleil de Riccione : 1er juillet

Les Enquêtes extraordinaires : 1er juillet

Gran Torino : 1er juillet

La Colle : 1er juillet

Gus petit oiseau grand voyage : 1er juillet

Le Concert : 1er juillet

Emmanuelle : 1er juillet

Desperados : 3 juillet

Mucho Mucho Amor la légende de Walter Mercado : 6 juillet

Un Club pour Claudia Kishi : 10 juillet

The Old Guard : 10 juillet

Passengers : 10 juillet

Cube : 13 juillet

Le Business des Stupéfiants : 14 juillet

On est ensemble : 14 juillet

Rencontre Fatale : 16 juillet

Dunkerque : 19 juillet

Juste la fin du monde ; 21 juillet

Street Food Amérique Latine : 22 juillet

Fear City New York contre laMafia : 22 juillet

Une Offrande à la tempête : 24 juillet

The Kissing Booth 2 : 24 juillet

Last Chance U Laney : 28 juillet

Baby drivers : 29 juillet

Speedcubing le duel : 29 juillet

Le Goût de la Haine : 29 juillet

Flight : 30 juillet

Seriously Single : 31 juillet

Séries :

H – l’intégrale : 1er juillet

Les Demoiselles du téléphone – dernière saison : 3 juillet

Suits avocats sur mesure – saison 6 : 6 juillet

Stateless – saison 1 : 8 juillet

The Protector – saison 4 : 9 juillet

Les Pieds sur Terre avec Zac Efron – saison 1 : 10 juillet

The Twelve – saison 1 : 10 juillet

Sombre Désir – saison 1 : 15 juillet

Cursed, la Rebelle – saison 1 : 17 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast) – saison 2 : 21 juillet

Norsemen – saison 3 : 22 juillet

Good Girls – saison 3 : 26 juillet

Inside the World’s Toughest Prisons – saison 4 : 29 juillet

Les Justicières – saison 1 : 31 juillet

Derrière les barreaux, l’Oasis – saison 1 : 31 juillet

Umbrella Academy – saison 2 : 31 juillet

Enfants :

Les Baby-Sitters : 3 juillet

Les Aventures extraordinaires de Capitaine Superslip dans l’espace : 10 juillet

Ashley Garcia Genius in Love : 20 juillet

Larva Island le Film : 23 juillet

Animal Crackers : 24 juillet