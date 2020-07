Linkedin s’équipe d’une option pour dire aux gens comment prononcer votre nom

LinkedIn ajoute une fonction qui propose de télécharger des clips audio pour dire aux gens comment prononcer votre nom.

LinkedIn a ajouté une nouvelle fonctionnalité à ses profils utilisateur: la possibilité d’enregistrer des clips audio de 10 secondes pour permettre aux autres de savoir comment prononcer votre nom.

Les enregistrements ne peuvent être ajoutés que via les applications mobiles de LinkedIn sur Android et iOS, mais la lecture est accessible à la fois sur mobile et sur ordinateur. Pour ajouter un enregistrement, dirigez-vous simplement vers votre profil sur une application mobile, cliquez sur Afficher le profil, puis sur Modifier, puis sur «Enregistrer la prononciation du nom». Des instructions étape par étape peuvent être trouvées ici.

La fonctionnalité est simple (Facebook propose une option similaire avec des prononciations numériques depuis des années) mais extrêmement bienvenue sur un site de réseautage comme LinkedIn. Il est conçu pour minimiser les erreurs gênantes ou non professionnelles lorsque vous parlez à des contacts pour la première fois: quelque chose qui est encore plus important lorsque la pandémie signifie que les réunions en face à face sont limitées.

« Tout le monde, y compris moi-même, fait des erreurs en prononçant les noms des autres », a déclaré Joseph Akoni, chef de produit chez LinkedIn qui a aidé à développer la fonctionnalité, au Wall Street Journal. « Je l’ai rencontré personnellement avec mon deuxième prénom nigérian, il y a 99% de chances que quelqu’un ne le prononce pas correctement du premier coup. »

Les gens ont rapporté avoir vu des tests de la fonctionnalité depuis un certain temps maintenant, mais LinkedIn a déclaré dans un article de blog cette semaine qu’il déployait maintenant l’option à l’ensemble de ses 690 millions d’utilisateurs ce mois-ci.

Une question posée par la fonctionnalité, cependant, est de savoir si les gens vont abuser de la possibilité de placer un enregistrement audio de 10 secondes de leur choix sur leur profil. Après tout, LinkedIn abrite des types d’entreprises très zélés, dirons-nous, toujours désireuses et capables de vanter leurs propres vertus. Espérons que les guides de prononciation ne se transforment pas en CV de 10 secondes.