Zone Telechargement : quelle est la nouvelle adresse du site ?

Référence du téléchargement direct en France, Zone Telechargement voit malheureusement son adresse changer régulièrement. Voici la nouvelle adresse du site.

Avec l’avènement d’internet, l’intérêt du téléchargement illégal de films, séries et musiques a explosé. Le site Zone telechargement (Zone Annuaire) a participé à ce phénomène.

Au cours de son existence, de nombreux problèmes ont obligé Zone Telechargement à fermer. Heureusement, il a ensuite réussi à rouvrir sous une autre adresse. Voyons quelle a été l’histoire de Zone téléchargement et sous quelle adresse le site est-il disponible aujourd’hui.

Présentation de Zone Telechargement

Pour commencer, présentons le site Zone téléchargement pour ceux qui ne connaissent pas. Ce site était un catalogue de liens pointant vers des sites de partages de fichiers. Les liens référencés permettaient de télécharger des films et séries. Il s’agissait de liens menant vers des sites tels que 1fichier, megaupload… Ces derniers sont des sites de partage de fichier pour particulier. Ainsi, si quelqu’un arrivait à se procurer un film, il pouvait le partager sur 1fichier ou autre et ensuite permettre à la communauté d’y accéder par le lien sur le site zone téléchargement. L’annuaire arrivait à générer de l’argent grâce aux publicité présentes sur le site. Les revenus générés étaient important car le site était au rang numéro 11 des sites les plus consultés en France. Des statistiques plus parlantes : un français sur 20 allait sur le site zone téléchargement. Le site lancé en 2010 percevait beaucoup de trafic et permettaient au gens de regarder la dernière série à la mode et de profiter des films récent sans avoir à payer ni aller au cinéma. C’était devenu un site de référence pour le téléchargement de contenu gratuitement.

Pour les personnes préférant le streaming pour ne pas avoir à télécharger tous les films, Zone téléchargement proposait aussi des liens vers des sites de streaming fiable.

Bien évidemment, les contenus ainsi proposés l’étaient de manière illégale en bafouant les droits d’auteurs. C’est ce qui a causé des problèmes juridiques au site qui a été fermé en 2016. Cette illégalité ne dissuadait pourtant pas les internautes de naviguer sur le site. En effet, le site était très efficace pour se procurer toute sorte de contenus : films, séries, ebooks, jeu, logiciel…

Problèmes juridiques de Zone Telechargement

L’illégalité mentionnée précédemment est devenu problématique pour le site. En effet, les gens n’avaient pas à payer pour accéder au contenu. Les auteurs n’étaient donc pas rémunérés. Zone téléchargement s’est donc attiré les foudres de plusieurs organismes. Tout d’abord, l’ensemble des ayants droit se sont ligués pour la fermeture du site pour préserver leurs revenus. Vient ensuite la CNC (centre national du cinéma) qui cherchait à sauvegarder la valeur du cinéma pour empêcher que les gens désertent les salles de projections en faveur de leur canapé. Enfin Hadopi (organisme gouvernemental pour éviter la fraude sur internet) a rejoint le combat. Zone téléchargement a tout d’abord commencé à recevoir des menaces de ces groupes en 2015 quand le site était très populaire. La pression s’est intensifiée jusqu’en novembre 2016 où le site a fini par être fermé par la gendarmerie nationale. Ainsi, les administrateurs du site ont été mis en examen et les serveurs ont été saisis. Malgré la mise en examen de tous les administrateurs, au nombre de 4, 2 ont été relâchés très rapidement et les deux autres ont réellement étés mis en examens.

La fermeture du site à eu encore plus de répercussion pour les administrateurs du site puisqu’un hackeur à réussi à copier l’intégralité de la base de données du site Zone téléchargement. Cette copie a entraîné un nouveau problème : celui d’apparitions de nombreux clones du site.

Problèmes des clones Zone Telechargement

La totalité de la base de donnée du site de zone téléchargement ayant été copiée, de nombreuses copies du site originel sont apparues. Ces nouveaux sites ont provoqué la confusion des internautes. En effet, quelques semaines après la fermeture du site, un clone a prit sa place sous le nom de domaine : zone-telechargement.ws

Ce clone proposait des liens de téléchargement fonctionnels, probablement issus de la copie de la base de donnée originelle. Les ayant ont cependant réussi à faire fermer le site en décembre 2017. Depuis cette fermeture, de très nombreuses copies ont commencé à pulluler avec des extensions comme .world et .lol. Il faut rappeler que ce genre de clones n’ont pas de bonnes intentions à votre égard. En effet, ce sont des lieux où prolifèrent des pirates en tout genre cherchant à vous dérober vos informations personnelles. Seul le site de zone téléchargement originel triait sur le volet les liens proposés pour vous assurer que les contenus étaient sains et sans virus. Ces clones ont volé la vedette au site précédemment fermé et ont atteint sa légitimité lors de sa réouverture. Les internautes n’ont effectivement pas cru à la réouverture du site officiel sous son nouveau nom. De plus, les clones avaient pris la place dans les résultats de recherche de Google. Le site officiel à donc dû redoubler d’efforts pour retrouver sa position dominante. Pour cela, le site à fait de nombreux changements de noms, que nous allons tout de suite détailler.

Des changements d’adresse

Un premier nom jusqu’en 2019

Comme dit précédemment, le site officiel de zone téléchargement a usité de nombreux changements de noms et d’adresse pour retrouver sa place de leader en passant sous les radars de Google. Ainsi, le site est revenu sur le devant de la scène sous le nom de « Annuaire téléchargement » jusqu’en 2019. Cette relance est très stratégique puisque le mot « zone » est abandonné, ce qui permet de moins alerter les groupes voulant avorter le projet. Cela permet aussi de se différencier des clones ou la guerre fait rage.

Un retour à l’adresse originelle

En juillet 2019, l’équipe du site « annuaire téléchargement » a annoncé que le site migrerait vers sa toute première adresse, à savoir : zone-telechargement.net. Ce retour en force permet de retrouver le lot de fidèles utilisateurs avant la fermeture du site.

Zone Telechargement devient Zone Annuaire

Au début du mois de janvier 2020, le site a une nouvelle fois changé de nom pour devenir « Zone Annuaire ». Ce nom abandonne le mot clé « téléchargement », sûrement trop connoté à l’heure actuelle pour ne pas risquer le même sort qu’en 2016. Cela permet aussi de passer outre les blocages DNS à l’encontre des deux précédents domaines.

Cette adresse est donc celle à utiliser pour se rendre sur le site de téléchargement illégal le plus renommé.

Conclusion

Malgré tous les déboires dont a été victime le fameux site « zone téléchargement », de sa fermeture avec ses problèmes juridiques jusqu’à sa réouverture en passant par le problème des clones, le site à sur redorer son image. Ce processus s’est déroulé avec l’aide de plusieurs changements d’adresses pour ne plus être inquiété comme en 2016. C’est donc sous la dénomination de « Zone Annuaire » que les internautes peuvent aujourd’hui accéder au grand site de téléchargements (illégaux, rappelons le). Malgré les changements de noms fréquents, hadopi veille et il convient de se protéger un minimum avant d’accéder au site. Envisagez l’utilisation d’un VPN pour ne pas être inquiété.