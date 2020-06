Michael Keaton en discussions pour reprendre son rôle de Batman au cinéma

Michael Keaton, qui a joué Batman dans les films de Tim Burton, est en discussions pour reprendre son rôle au cinéma.

Selon le Hollywood Reporter, Michael Keaton serait en pourparlers pour reprendre son rôle de Batman dans le prochain film Flash de DC Comics et Warner Bros.

Keaton a joué le rôle de justicier de Gotham dans les films Batman de Tim Burton des années 90. Actuellement, Keaton est en pourparlers pour The Flash, qui verra Ezra Miller de Justice League reprendre son rôle de Barry Allen. Mais Keaton pourrait également reprendre le rôle dans «plusieurs autres projets de films orientés DC», selon The Hollywood Reporter.

« Des sources disent à THR que le rôle envisagé pour l’acteur vétéran s’apparente au rôle joué par Samuel Jackson en tant que Nick Fury dans l’univers cinématographique Marvel, quelque chose comme un mentor ou un guide ou même un tireur de cordes », selon The Hollywood Reporter, y compris le prochain film Batgirl de Warner Bros.

Flash, interprété par Ezra Miller, a fait ses débuts en Justice League, où Ben Affleck a joué Batman. Alors, comment le même Flash peut-il rencontrer deux Batmen différents? Une réponse pourrait être un voyage dans le temps: le film Flash de Miller est probablement basé sur l’arc de bande dessinée Flashpoint, qui a vu Allen voyager dans un univers différent où la version actuelle de la Justice League n’existait pas. Dans un rôle plus âgé, peut-être plus sage, le Bruce Wayne de Keaton aurait alors davantage de sens dans le cadre de cette histoire.

Toutefois, Keaton et Affleck ne seront pas les seuls acteurs à jouer à Batman dans le plus grand univers live action de DC. Robert Pattinson est actuellement au milieu de la production de The Batman, un film autonome de Batman du réalisateur Matt Reeves. Sa version du héros sera plus jeune que celle d’Affleck et séparée du plus grand univers étendu de DC (Man of Steel, Batman v Superman : L’Aube de la justice, Justice League, Wonder Women, Aquaman). Il est similaire au Joker de Todd Phillips, qui a vu Joaquin Phoenix jouer le Clown Prince dans un film complètement autonome.

Il est difficile de dire si les pourparlers signalés porteront leurs fruits. Mais s’ils le font, nous le saurons peut-être dans deux mois. Le prochain événement FanFare de DC Comics est prévu pour le 22 août et devrait inclure de nouveaux détails sur The Flash et l’univers DC plus large.