L’événement dédié à la PS5 de Sony est prévu pour plus tard cette semaine

Après un report de l’événement dédié à la PS5, Sony a prévu de le tenir plus tard cette semaine.

Lundi, Sony a annoncé qu’il avait reprogrammé sa révélation de gameplay sur PlayStation 5 pour le 11 juin. La société avait initialement prévu la diffusion en direct de « The Future of Gaming » pour le 4 juin, mais à la suite des protestations et des émeutes sur la mort de George Floyd, la société a décidé de le reporter pour une durée indéterminée. Alors que les choses commencent à se calmer, Sony estime qu’un report d’une semaine est suffisant.

Les insiders de Sony ont divulgué le mois dernier la nouvelle vitrine du gameplay. Sony a ensuite confirmé les rumeurs, ajoutant qu’il avait plus d’une heure de contenu à partager lors de la diffusion. La société a également déclaré qu’il s’agissait de la première de plusieurs présentations prévues alors que le fabricant de consoles se prépare pour le lancement de la PlayStation 5 plus tard cette année.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

La diffusion en direct sera accueillie par les fans qui attendaient avec impatience des nouvelles et des démonstrations de la nouvelle console. Jusqu’à présent, l’écurie Sony manquait d’informations sur les jeux, tandis que Microsoft a tiré les premiers coups de feu dans les guerres de console de nouvelle génération.

Nous avons cependant eu un rapide aperçu de ce que la PS5 est capable de faire grâce à Epic. Le mois dernier, le développeur a utilisé un kit de développement PlayStation 5 pour démontrer certaines des nouvelles fonctionnalités de base du prochain Unreal Engine 5. La société a déclaré qu’elle devait réécrire certaines parties du moteur de jeu pour s’adapter au SSD rapide de Sony.

Cette démonstration technologique était spectaculaire, mais ce sera agréable de voir des jeux réels arriver sur le système. Sony n’a mentionné aucun titre qu’il présenterait lors de la conférence en direct de The Future of Gaming. Cependant, il y aura certainement beaucoup de surprises et de battage médiatique pour exciter la base de fans.

Vous pouvez regarder The Future of Gaming à partir du 11 juin à 22 heures pour la France, sur les chaînes YouTube ou Twitch de PlayStation.