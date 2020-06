Fortnite : trois films de Christopher Nolan seront diffusés dans le jeu

Trois films de Christopher Nolan seront projetés dans le mode Fête Royale de Fortnite ce vendredi 26 juin.

Les cinéphiles ne sont toujours pas à l’aise avec la perspective de s’aventurer dans les salles de cinéma ont de nombreuses façons alternatives de s’amuser avec leurs amis et leur famille. Facebook propose une fonction Watch Party qui permet à ses utilisateurs de regarder simultanément des vidéos Facebook. Leurs flux sont synchronisés afin qu’ils puissent commenter et réagir en temps réel. De son côté, Fortnite pense lui aussi aux accros des salles obscures.

Epic Games, dans le cadre de son mode de jeu Fête Royale, organise une soirée cinéma gratuite sur le thème de Christopher Nolan le vendredi 26 juin. Le film que vous pourrez regarder dans le jeu dépendra de l’endroit où vous vous trouvez. Aux États-Unis, il semble que le film de science-fiction Inception sera proposé à trois moments différents de la journée.

En France, il sera possible de profiter de Batman Begins à 7h00 et 19h00. En Belgique, vous pourrez regarder Le film Le Prestige dès 15h00.

Epic a déclaré qu’il souhaitait que le plus de personnes possible puissent vivre une soirée cinéma, mais a concédé que «naviguer dans les droits de distribution pour différents pays et langues pour les films complets est difficile». En tant que tels, ils ne pouvaient pas atteindre tout le monde avec les projections, alors assurez-vous de vérifier le calendrier à l’avance si vous êtes intéressé par l’évènement organisé par le jeu.

Cela va probablement de soi, mais Epic a également rappelé aux utilisateurs que la diffusion ou l’enregistrement des films pendant les projections n’est pas autorisé et que de tels enregistrements seront soumis à la réglementation anti-piratage / DMCA.

Les films et horaires de diffusion suivant le pays du joueur sont disponibles sur le site officiel d’Epic.