Apple dépose un brevet de «selfie de groupe à distance»

Apple a déposé un brevet pour un logiciel qui vous permettrait de prendre des selfies de groupe à distance.

La distanciation sociale a affecté de nombreux aspects de la vie quotidienne. Même si ce n’est pas quelque chose que la plupart des gens jugent important, cela rend également la prise de selfies de groupe à peu près impossible, mais Apple a obtenu un brevet qui pourrait résoudre ce problème.

Comme l’a découvert Patently Apple, la technologie fonctionne en créant un selfie de groupe synthétique, en extrayant des images d’autres appareils et en les regroupant en une seule image. Un utilisateur peut inviter d’autres personnes à participer, les images provenant de photos, de vidéos stockées et même de flux en direct. Le logiciel les organise ensuite automatiquement en selfie de groupe.

Les utilisateurs peuvent conserver le selfie original et la version de groupe, et tous ceux qui obtiennent une copie de l’image de groupe pourront la modifier s’ils le souhaitent. Attendez-vous donc à ce que certaines personnes se placent dans une position plus importante.

Le brevet ne précise pas quels produits Apple prendraient en charge la fonctionnalité, que ce soit les iPhone, les iPads, ou les deux, mais il semble que cela pourrait apparaître sur les deux appareils.

Bien qu’il puisse sembler qu’Apple ait eu l’idée spécifiquement en raison de mesures de distanciation sociale, le brevet a été déposé pour la première fois en 2018, bien qu’il n’ait été accordé que le 2 juin.

Apple pourrait dévoiler les selfies du groupe synthétique à la WWDC le 22 juin, où Cupertino annoncera les nouvelles fonctionnalités apparaissant dans iOS 14 cet automne. Il serait certainement intéressant de voir la technologie sur l’iPhone 12 et d’autres appareils, mais, comme c’est le cas pour tous les brevets, il n’y a aucune garantie qu’elle ne dépassera jamais le stade des idées.