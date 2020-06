Amazon crée un fonds pour le climat de 2 milliards de dollars

Amazon annonce un fonds pour le climat de 2 milliards de dollars pour accélérer la décarbonisation de l’économie.

Amazon approfondit son engagement en faveur de l’énergie propre, selon un article de blog d’entreprise récemment publié. Dans la publication, le géant de la distribution en ligne a dévoilé son plan d’investissement de 2 milliards de dollars dans le Climate Pledge Fund, un fonds qui aidera certaines entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie propre.

Plus précisément, le fonds fournira aux «sociétés visionnaires» les liquidités dont elles ont besoin pour «faciliter la transition» vers ce que Amazon appelle une économie à faible émission de carbone. Bien qu’Amazon ait évité de nommer des sociétés spécifiques qui participeront à cette transition, il a déclaré que le fonds se concentrera principalement sur des industries telles que le transport et la logistique, la production d’énergie, le stockage et la fabrication.

On ne sait pas exactement quelles entreprises recevront ce financement, ni même si certaines l’ont reçu jusqu’à présent, et nous n’avons pas de calendrier pour le moment où Amazon déboursera l’argent, mais les chefs d’entreprise peuvent envoyer à l’entreprise des « indications d’intérêt » par e-mail pour le moment.

Amazon a également utilisé son dernier article de blog pour réitérer son engagement envers le Climate Pledge, qui énonce plusieurs objectifs liés au climat que les entreprises participantes visent à atteindre à différentes échéances.

Par exemple, dans le cadre de cet engagement, les entreprises impliquées (y compris Amazon) alimenteront leurs opérations à 100% en énergie renouvelable d’ici 2025 (5 ans plus tôt que prévu), et elles s’efforceront d’atteindre le «zéro carbone zéro» d’ici 2040. Verizon, Reckitt Benckiser et Infosys ont récemment rejoint ce groupement lancé par Amazon.

Le premier objectif est particulièrement ambitieux (pour une entreprise de la taille d’Amazon en tout cas), il sera donc intéressant de voir s’il se révèle ou non réaliste dans les années à venir.