Touché de plein fouet par le confinement, Uber licencie 3 000 employés supplémentaires et ferme 45 bureaux.

Tout comme de nombreuses autres sociétés, Uber a annoncé davantage de licenciements afin de maintenir à flot ses opérations mondiales. L’entreprise survivra, mais seulement après avoir libéré 3 000 personnes supplémentaires qui devront désormais se contenter des indemnités de départ tout en cherchant un nouvel employeur.

Uber met à pied 3 000 employés moins de deux semaines après une première série de 3 700 pour limiter les coûts après avoir vu le nombre d’usagers baisser considérablement en raison des mesures de verrouillage dans le monde entier.

À l’époque, le PDG Dara Khosrowshahi a laissé entendre que d’autres mesures de réduction des coûts suivraient dans un proche avenir, mais il n’est pas entré dans les détails spécifiques quant à ce qu’elles pourraient être. Aujourd’hui, Khosrowshahi a envoyé une lettre aux employés d’Uber dans laquelle il expliquait que l’entreprise devra abandonner plus de personnes et fermer 45 bureaux dans le monde.

En mars, Khosrowshahi a déclaré aux investisseurs que la société était assise sur une pile de 10 milliards de dollars de liquidités sans restriction et qu’elle résisterait très bien à la tempête. Maintenant que le récit a changé, l’entreprise a effectivement réduit de 25% ses effectifs. En plus de cela, elle atténuera son incubateur de projets et étendra les livraisons afin de garder les conducteurs occupés.

La fréquentation a légèrement augmenté et Uber Eats a enregistré une augmentation de 54% sur douze mois du volume des livraisons, mais au final, l’entreprise a été durement touchée, tout comme Lyft et Airbnb, qui ont également dû recourir à des licenciements.

Khosrowshahi a exprimé son regret d’être trop optimiste. « Je voulais qu’il y ait une réponse différente », a-t-il déclaré dans l’e-mail adressé aux employés. « Permettez-moi de parler à quelques autres PDG … peut-être que l’un d’eux me dira de bonnes nouvelles, mais il n’y avait tout simplement pas de bonnes nouvelles En fin de compte, je me suis rendu compte qu’espérer que le monde reviendrait à la normale dans un délai prévisible, afin que nous puissions reprendre là où nous nous étions arrêtés sur la voie de la rentabilité, n’était pas une option viable. «