Tinder ajoute les appels vidéo à son application de rencontres

L’application Tinder prévoit de s’équiper d’une fonction vidéo pour les utilisateurs d’ici la fin du mois de juin.

Dans le cadre de son dernier rapport sur les résultats, la société mère de Tinder, Match Group, a annoncé qu’elle ajouterait un service d’appels vidéo à l’application de rencontres d’ici la fin du deuxième trimestre. Honnêtement, il est un peu surprenant que Tinder ne soit pas déjà un leader du marché dans cette catégorie.

Comme beaucoup d’autres, Match Group, qui comprend les plateformes de rencontre Hinge, Plenty of Fish et Match.com, a vu plusieurs aspects de ses activités changer au cours des derniers mois. Il y a eu moins de nouveaux membres qui s’inscrivent et ceux qui utilisent ses services affichent une moindre propension à payer.

L’annonce a été faite mardi 5 mai 2020, Match Group en a profité pour ajouter que la société a généré plus de 544 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours du premier trimestre, soit une augmentation de 17% d’une année sur l’autre.

Sur une note plus positive, la société a déclaré que les utilisateurs étaient plus disposés à établir des connexions virtuelles avec une acceptation accrue du chat vidéo pour les rencontres.

À cet égard, Match Group a déclaré que ses équipes de produits et d’ingénierie ont travaillé rapidement pour déployer des capacités de chat vidéo sur de nombreuses plates-formes qu’il exploite. Ils ont également accéléré le lancement d’un service de streaming vidéo en direct sur Plenty of Fish (un des services de rencontres de Match Group), permettant aux utilisateurs de se connecter et de former des communautés virtuelles au cœur de la pandémie.

Match Group a déclaré que les taux d’adoption du service de diffusion en direct PoF ont jusqu’à présent dépassé leurs attentes.

Des rivaux comme Bumble ont des fonctions vidéo depuis plus d’un an et Facebook a récemment annoncé qu’il prévoyait d’ajouter de la vidéo à son service de rencontres dans un proche avenir.