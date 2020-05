Samsung va construire une nouvelle ligne de production de semi-conducteurs en 5nm

Samsung a commencé la construction d’une nouvelle ligne de production de semi-conducteurs en 5nm dans son usine de Pyeongtaek, en Corée du Sud.

Samsung a beaucoup parlé de ses ambitions concernant le renforcement de la capacité de fabrication pour la prochaine génération de silicium, à la fois pour ses propres puces personnalisées et pour répondre aux besoins d’autres comme Apple, Google, Nvidia, Qualcomm et Amazon. Le plan annoncé au Foundry Forum prendra dix ans et nécessitera un financement de 116 milliards de dollars ainsi que de nombreux talents d’ingénieur.

Récemment, le géant sud-coréen de la technologie a commencé la construction de sa deuxième usine de fabrication de semi-conducteurs en 5 nm à Pyeongtaek, une ville de la province de Gyeonggi, au sud de Séoul. L’usine sera équipée pour produire des puces en utilisant un procédé de lithographie ultraviolette extrême (EUV) qui est essentiel pour concurrencer TSMC pour les activités de fabrication de puces sur commande.

Samsung affirme que la plupart des sorties de la nouvelle usine iront probablement aux processeurs, aux modems 5G, ainsi qu’aux FPGA et ASIC pour les applications de machine learning. Quant à savoir quand la société pourra prendre des commandes, cela pourrait être dès le deuxième semestre 2021, comme pour l’installation de 17 milliards de dollars de Hwaseong. Cela coïnciderait également avec les rumeurs selon lesquelles Apple prévoyait d’introduire des Mac basés sur ARM qui auraient des puces de 5 nm, ainsi que les mystérieux GPU basés sur Hopper de Nvidia.

Cela signifie que Samsung disposera de sept usines dédiées à la fabrication de puces à contrat, six en Corée du Sud et une à Austin, au Texas. L’installation de Hwaseong commencera à fabriquer des puces de 5 nm au cours du deuxième semestre de cette année.

Quant à TSMC, la société est également en passe de produire ses premières puces en 5 nm au second semestre 2020, 3 nm étant repoussés à la fin de 2022, comme Samsung. Le fabricant de puces basé à Taiwan investit également des milliards dans la construction d’une usine américaine, mais perdra bientôt Huawei, qui est parmi ses plus gros clients en raison des nouvelles règles d’exportation américaines.