Comment effectuer une recherche d’image inversée sur Google

Vous souhaitez retrouver la source d’une image ou en savoir plus sur l’objet qu’elle contient ? Voici les meilleures façons d’effectuer une recherche d’image inversée.

Si vous êtes tombé sur une image sur Internet, peut-être sur votre réseau social préféré, et que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours demander au responsable de la publication. Il y a de bonnes chances qu’il ait probablement juste copié l’image d’un autre endroit et ne sachent plus rien de son origine. Mais ce n’est pas un problème. Vous pouvez également prendre en charge le travail de détective vous-même et de nombreuses ressources vous aideront.

Google : comment effectuer une recherche par image ou recherche d’image inversée ?

Trouvez votre image sur Google ou Tineye

La plupart des gens savent probablement que vous pouvez effectuer une recherche d’image inversée simple sur des sites tels que Google et Tineye, deux des meilleurs endroits recommandés par la plupart des internautes si vous essayez de trouver la source de l’image, une version de qualité supérieure ou des sites Web peut fournir plus de contexte sur l’image elle-même. (Sur Google, il suffit d’afficher le site, de cliquer sur l’icône de la caméra et de déposer une URL ou une image téléchargée. Tineye fonctionne de la même manière.)

Pour rendre ce processus encore plus facile, Google a intégré cette fonctionnalité directement en chrome. Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une image et de sélectionner « Rechercher une image sur Google » pour pouvoir installer une extension Firefox faisant la même chose. Les utilisateurs de Tineye sur Chrome et Firefox ont également des extensions qui font la même chose: faites un clic droit sur une image et vous pourrez effectuer une recherche Tineye sans avoir à visiter le site Web au préalable.

En dehors de Google Image, d’autres sites peuvent être utiles.

Utilisez beaucoup de sites d’images inversées à la fois

Il y a aussi la bombe nucléaire. Ou plutôt, ImgOps, qui est un excellent site Web combinant plusieurs outils de recherche d’images inversées sous une seule adresse.

Insérez l’URL d’une image (ou téléchargez une image) et vous pourrez rapidement effectuer une recherche inversée sur plusieurs services en cliquant simplement sur les liens hypertexte fournis (notamment Google, Bing, Tineye, Reddit, Yandex, etc.. et d’autres). Le site est également extrêmement utile si vous souhaitez transférer l’image sur un hôte GIF, la modifier, la rechercher dans des données masquées ou la convertir entièrement dans un autre format de fichier.

Et si vous souhaitez que ces types d’outils soient intégrés directement dans votre navigateur, les extensions Noobox pour Chrome et «Search by Image» pour Firefox vous permettent de cliquer avec le bouton droit de la souris sur une photo et de sélectionner un certain nombre d’outils d’image inversée différents.

Découvrez ce que les données EXIF ​​d’une image peuvent vous indiquer.

Si ni Google Reverse Image Search ni Tineye ne vous sont très utiles, vous pouvez toujours essayer de déposer l’image dans un afficheur EXIF, ce qui pourrait vous en dire un peu plus sur la façon dont elle a été prise (ou par qui, si vous essayez de regarder.) comment vous pouvez visiter l’emplacement d’une magnifique photo que vous avez vue). Cela peut ne pas fonctionner dans la plupart des cas si la personne responsable de l’image ou des sites sur lesquels elle a été partagée a supprimé les informations EXIF ​​de la photo, mais c’est une option.

Déranger les autres qui en sauraient plus que vous sur une image

De même, des communautés en ligne telles que le subreddit «Help Me Find» sur la plateforme Reddit pourraient également éclairer une image que vous avez trouvée par hasard. Ce n’est pas une garantie – et je ne voudrais pas leur envoyer des requêtes quotidiennes -, mais c’est une autre bonne option pour en savoir plus sur une image particulière. Bonne chasse!