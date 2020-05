Mixer va streamer un tournoi Fortnite hebdomadaire organisé par Ninja

Mixer essaie de tirer parti de sa relation avec le streamer Fortnite Ninja pour organiser un tournoi hebdomadaire.

Tyler « Ninja » Blevins a fait sensation à l’automne dernier lorsqu’il a signé un accord d’exclusivité pour streamer sur Mixer. Il a ensuite amassé un million d’abonnés en moins d’une semaine et en compte actuellement plus de trois millions. Maintenant, Mixer tire parti de sa star Fortnite en créant une série de tournois intitulée Ninja Battles featuring Fortnite.

Initialement rapporté par Deadline, la série de tournois mettra en vedette 60 stars de Fortnite et d’autres streamers populaires comme Nate Hill et Soleil « Ewok » Wheeler de Faze Clan et le champion de la Coupe du monde de Fortnite Kyle « Bugha » Giersdorf. Le tournoi a commencé hier et se répète tous les jeudis jusqu’au 2 juillet inclus avec des joueurs rivalisant pour 400 000 $ en prix.

« J’ai rejoint Mixer pour repousser les limites, créer différents types de contenu en streaming et interagir avec les fans de nouvelles manières », a déclaré Ninja dans un communiqué. «Ninja Battles apporte un nouveau type de gameplay à la communauté. Je suis ravi de partager cette expérience de compétition avec mes fans et de faire participer mes collègues joueurs et amis. »

Parallèlement à la compétition, Ninja coproduira l’événement avec son équipe de gestion Loaded et l’hébergera sur sa chaîne Mixer. En raison de divers ordres de séjour à domicile et de considérations de distanciation sociale, chaque streamer filme depuis sa propre maison. Les diffuseurs bien connus de Fortnite BallaTW et MonsterDface commenteront pendant le tournoi.

I'm excited to announce Ninja Battles! An online Fortnite invitational series featuring six events across May – July, each with an $80,000 prize pool. Starts tomorrow Thursday, May 28 at 12 PM PT / 3 PM ET. https://t.co/lvn9KBjEYq #NinjaBattles pic.twitter.com/kg4ncHevQ6 — Ninja (@Ninja) May 27, 2020

Les différentes plateformes de streaming se sont précipitées pour verrouiller les streamers populaires afin d’assurer leur croissance. Shroud a suivi Ninja vers Mixer, Facebook a réussi à faire signer Disguised Toast et Corinna Kopf et YouTube ont signé un accord exclusif avec Felix Kjellberg, mieux connu sous le nom de PewDiePie. Le champion en titre du streaming, Twitch, a signé un accord pluriannuel avec Imane « Pokimane » Anys.

Cela dit, Fortnite est toujours l’un des jeux les plus populaires au monde malgré la concurrence féroce de Valorant, Apex Legends et Warzone de Modern Warfare. La popularité de Ninja combinée à la puissance vedette des autres participants au tournoi pourrait donner à Mixer un énorme coup de pouce cet été.