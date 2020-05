L’ex-CEO d’HTC dévoile un casque VR autonome et 5G

XRSpace, une société dirigée par l’ancien CEO de HTC Peter Chou, prévoit de lancer un nouveau casque de réalité virtuelle plus tard cette année.

Quelques années après avoir quitté son poste de CEO de HTC, Peter Chou a fondé XRSpace, une startup de réalité virtuelle. On ne savait pas grand-chose à ce sujet jusqu’à aujourd’hui, lorsque la société a annoncé un nouveau casque VR et un monde virtuel.

Le casque Mova de XRSpace est un appareil autonome similaire à l’Oculus Quest. Il propose un suivi des mains, qu’Oculus a récemment déployé pour le Quest. Propulsé par un Snapdragon 845, le Mova prend également en charge la 5G, afin que les utilisateurs puissent l’emmener partout et rester connectés.

Le casque ressemble à un Quest, sauf qu’il a deux caméras à l’avant utilisées pour le suivi manuel et la surveillance spatiale plutôt que des capteurs IR. Il est disponible en blanc et orange, ce dernier le faisant ressembler à un Mattel View-Master. En dehors de cela, XRSpace n’a publié aucune autre spécification.

Peter Chou et le président de l’entreprise Sting Tao ont l’intention de séparer leur appareil des autres modèles du marché en se concentrant sur le fait de transformer le Mova en une plateforme « sociale ».

« XRSpace vise à créer la réalité sociale de l’avenir, un monde où les gens peuvent interagir à la fois physiquement et virtuellement d’une manière contextuelle, familière, immersive, interactive et personnelle », a déclaré la société dans son annonce.

À cette fin, XRSpace a développé un monde virtuel appellé Manova. Le concept ressemble beaucoup à ce que le créateur de Second Life, Linden Labs, aurait proposé s’il n’avait pas saccagé la plateforme Sansar VR plus tôt cette année.

Manova est comme une ville virtuelle où les gens peuvent se retrouver et faire des choses ensemble. Il a également des « espaces privés » pour les moments où les utilisateurs pourraient vouloir limiter le bruit social autour d’eux. Sony a eu une expérience similaire appelée PlayStation Home, qui n’a jamais vraiment décollé même si elle était en version bêta ouverte depuis sept ans.

Chou espère que créer quelque chose de similaire en VR aura plus d’attrait.

« Le but unique de XRSpace est d’amener XR vers le grand public en redéfinissant la façon dont les gens se connectent, se socialisent et collaborent en simplifiant le matériel et l’expérience utilisateur », a déclaré le fondateur.

La ville virtuelle aura des magasins, des discothèques, des plages, des théâtres et plus encore. Vous pouvez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas dans le monde, tout comme dans la PlayStation Home ou Second Life défunte. Vous pouvez inviter des amis et les rencontrer n’importe où, y compris dans votre appartement virtuel.



« Au cours de ce confinement mondial, nous avons tous été témoins de l’importance de l’unité. Dans le XRSPACE MANOVA, nous avons créé un avatar numérique réaliste, des gestes sociaux et de nombreux endroits où les gens peuvent être ensemble, vivre des situations sociales quotidiennes sans limites de la distance « , a ajouté Tao.

XRSpace fait un pari en se concentrant uniquement sur l’expérience VR sociale. D’une part, le marché est pratiquement inexploit. Cependant, la société s’est associée à des fournisseurs de contenu tiers tels que Resolution Games, Angry Birds, Digital Domain et autres. Si Chou et Tao parviennent à leurs objectifs, XRSpace sera le début d’une expérience sociale qui pourrait révolutionner les réseaux sociaux.

D’un autre côté, les mondes virtuels sociaux en général semblent avoir un attrait limité. Sans objectif, l’expérience n’est pas très différente d’aller au centre commercial, sauf que vous n’allez pas réellement au centre commercial. Tout comme l’expérience elle-même, les récompenses sont virtuelles. Il sera intéressant de voir si XRSpace peut le faire et offrir quelque chose auquel les gens veulent vraiment participer.

Un autre point noir potentiel est le prix. Le Mova coûtera environ 599 euros, soit 100 € de plus que l’Oculus Quest de 128 Go et 200 € de plus que le modèle de 64 Go. Sans oublier que XRSpace n’a même pas révélé de spécifications comparables.

La société n’avait pas de date de sortie spécifique à partager, disant seulement qu’elle attend un lancement au troisième trimestre 2020.