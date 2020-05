Fortnite arrivera sur PS5 et Xbox Series X au lancement des consoles

Epic Games a annoncé que Fortnite arrivera sur les consoles de nouvelle génération dès leur lancement.

Epic Games est loin d’en avoir terminé avec Fortnite. L’éditeur proposera le célèbre jeu de bataille royale sur PlayStation 5 et Xbox Series X en tant que titre de lancement pour les deux consoles plus tard cette année. De plus, l’éditeur prévoit de migrer Fortnite vers l’impressionnant Unreal Engine 5 à la mi-2021, ce qui devrait améliorer les graphismes du jeu et étendre considérablement ses capacités.

« Epic lancera Fortnite, développé avec UE4, sur les consoles de nouvelle génération au lancement et, conformément à l’engagement de l’équipe de prouver les fonctionnalités de pointe grâce à la production interne, migrera le jeu vers UE5 au milieu de 2021 », a déclaré la société. dans un billet de blog publié aujourd’hui. Epic affirme que tous les progrès et les achats se poursuivront, et il prendra en charge le jeu croisé entre les générations et «continuera de prendre en charge les platesformes existantes en tandem avec notre soutien pour les consoles de prochaine génération».

Epic a aussi publié la boîte à outils Epic Online Services, qui permet aux développeurs de titres PC, Mac et console de permettre des expériences multiplateformes sur tous les moteurs de jeu, magasins et services de compte. Le support Android et iOS arrive bientôt. La société a annoncé le kit de développement de logiciels gratuits fin 2018.

Il n’est pas surprenant que Fortnite, qui compte plus de 350 millions de joueurs inscrits et qui est l’un des jeux les plus importants et les plus lucratifs de la planète, arrivera sur les consoles de nouvelle génération. Microsoft et Sony se sont engagés à prendre en charge la quasi-totalité de leurs bibliothèques Xbox One et PS4 respectives grâce à une compatibilité descendante rendue possible via l’architecture de leurs nouvelles consoles, ce qui n’était pas possible avec les générations passées. Cela signifie que la plupart des jeux fonctionneront sur les nouvelles consoles, même si les développeurs ne font rien.