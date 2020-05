Dyson dévoile son SUV électrique 7 places qui ne sera jamais commercialisé

Dyson a dévoilé le prototype de SUV électrique sur lequel l’entreprise a travaillé pendant près de trois ans avant de mettre le projet de côté.

De nombreuses blagues liées aux aspirateurs ont été faites lorsque Dyson a annoncé son intention d’entrer dans le secteur des voitures électriques en 2017. La situation est toutefois devenue plutôt sombre en octobre de l’année dernière, lorsque la société a abandonné son programme de voitures électriques par manque de faisabilité commerciale.

En dehors des constructeurs automobiles historiques, qui ont récemment commencé à multiplier leurs offres électriques et leurs investissements dans la technologie, les nouveaux entrants n’ont pas le luxe de mâcher de vastes sommes de capital pour la R&D, l’infrastructure requise pour la production de masse, ni le cachet de la marque pour susciter l’intérêt initial des consommateurs.

Même Tesla, qui est sans doute le fer de lance de cette industrie, n’est pas exempt de problèmes financiers, entre autres, comme cela se reflète souvent dans les revenus trimestriels de l’entreprise ou dans l’excentricité de certains des tweets d’Elon Musk qui font souvent plus de mal que de bien.

Cela dit, l’effort pluriannuel de Dyson avec les voitures électriques l’a vu faire des progrès notables sur de nombreux points tels que les batteries à semi-conducteurs, le machine learning et les technologies de l’IA. L’entreprise avait même un prototype de SUV à 7 places pilotable, propulsé par deux moteurs électriques de 200 kW, portant le véhicule de 2,6 tonnes de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et à une vitesse de pointe de 201 km/h.

Bien qu’aucune précision n’ait été donnée concernant la capacité ou la disposition de la batterie, le pack lithium-ion a été évalué pour une impressionnante autonomie de 965 km, aidé par les pneus plutôt grands mais à faible résistance au roulement et un pare-brise plus fortement incliné que celui d’une Ferrari.

Alors que la voiture aérodynamique aurait pu passer en douceur dans l’air, ce qui a finalement bloqué son chemin était les coûts plus élevés associés à la fabrication des batteries, de l’électronique et de la technologie de refroidissement. Par conséquent, le SUV Dyson aurait fini par coûter 150 000 £, juste pour l’équilibre financier du projet.

Les constructeurs automobiles historiques comme Audi, BMW, Jaguar Land Rover et Mercedes « font d’énormes pertes sur chaque voiture électrique qu’ils vendent », dit Dyson, notant que ces constructeurs automobiles peuvent subventionner les coûts de leurs voitures électriques avec des ventes de modèles essence et diesel traditionnels et sont encourir ces pertes « car cela réduit globalement leurs émissions moyennes de CO2 et de NO2, ce qui les aide à se conformer à la législation européenne ».

Il a également critiqué l’idée que le SUV électrique de Dyson soit un «projet de vanité», déclarant que la société avait une plateforme technologique viable et une voiture à longue portée efficace dès 2014, mais l’entreprise est devenue trop risquée lorsque d’autres sociétés ont commencé à produire voitures électriques à perte.

Cependant, la société cherche toujours à maintenir sa présence sur le marché des voitures électriques en développant des batteries à semi-conducteurs, l’alternative aux batteries Li-ion à base de liquide existantes, réputées beaucoup plus petites, plus légères, plus faciles à refroidir et à recycler. .

« D’autres personnes développent des batteries à semi-conducteurs. Nous pouvons être les premiers. Si ce que nous faisons s’avère approprié pour d’autres personnes, alors c’est une option », note Dyson, ajoutant qu’il pourrait essayer les voitures électriques, pour autant que les circonstances commerciales soient appropriées.