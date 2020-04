Nintendo révèle que 160 000 comptes utilisateurs ont été piratés depuis le début du mois d’avril.

Nintendo a confirmé que plus de 160 000 de ses titulaires de compte avaient été victimes de tentatives de piratage, en raison de vulnérabilités de l’ancien système Nintendo Network ID (NNID), qui peut être utilisé pour se connecter aux principaux comptes Nintendo.

Nintendo affirme que les identifiants de connexion et les mots de passe ont été «obtenus illégalement par un autre moyen que notre service». Il a désormais désactivé la possibilité de se connecter aux comptes Nintendo via un NNID et réinitialise les mots de passe des comptes concernés.

Les NNID ont été utilisés pour les anciens appareils Nintendo tels que la Wii U et la 3DS avant l’introduction du système de compte le plus récent utilisé pour la Switch et d’autres plateformes plus récentes. Jusqu’à aujourd’hui, il était possible de se connecter à un compte Nintendo via un NNID, mais cette capacité a été désactivée.

In response to recent incidents related to some Nintendo Accounts, it is no longer possible to sign into a Nintendo Account using a Nintendo Network ID. We apologise for any inconvenience caused. Please visit our Support website for more information: https://t.co/GMrXr5OHW0 — Nintendo UK (@NintendoUK) April 24, 2020

Les pirates auraient pu voir les détails des comptes compromis, y compris les surnoms, la date de naissance, le pays et les adresses e-mail. De nombreux comptes piratés ont été utilisés pour acheter des articles numériques, tels que des Fortnite VBucks, via leurs méthodes de paiement liées, bien que Nintendo ait promis de rembourser tout achat frauduleux.

Nintendo a contacté les utilisateurs affectés, les avertissant que leurs coordonnées de carte de crédit/PayPal peuvent avoir été utilisées sur My Nintendo Store ou Nintendo eShop. La société a souligné que les données de carte de crédit n’étaient pas accessibles.

Nintendo recommande maintenant à tous ses utilisateurs d’activer l’authentification à deux facteurs pour une couche de sécurité supplémentaire, ce que nous devrions tous faire dans la mesure du possible. Vous pouvez lire les instructions de Nintendo sur la façon de le configurer à l’aide de l’application Google Authenticator, bien que la méthode fonctionne également avec d’autres applications d’authentification.