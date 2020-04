Prix de l’abonnement Netflix : Tout ce qu’il faut absolument savoir

Combien coûte Netflix et quelles sont les options d’abonnement? Voici un récapitulatif des offres à votre disposition sur la plateforme de streaming.

Netflix compte peut-être plus de 125 millions d’abonnés dans le monde, dont 3,5 millions en France, mais cela n’empêche pas le populaire service de streaming vidéo d’augmenter à nouveau les prix. Cette fois, les hausses de prix sont les plus importantes depuis que Netflix a lancé son service de streaming il y a 12 ans. Netflix a connu son dernier bond de prix en octobre 2017.

Nous ne pouvons pas dire que cette nouvelle hausse des prix soit surprenante. Même avec la popularité énorme de Netflix, le service doit augmenter les prix, en partie, pour payer toute sa programmation originale, qu’il s’agisse de séries comme Stranger Things, Black Mirror, Ozark, etc. On estime que Netflix a payé jusqu’à 13 milliards de dollars pour le contenu original en 2018.

Netflix se prépare également à une concurrence accrue dans le domaine de la diffusion en continu. Hulu et Amazon Prime Video font déjà face à des concurrents majeurs. En 2019, nous pouvons nous attendre à voir Apple lancer son propre service de streaming original. Disney lancera également son service de streaming très attendu, Disney +, cette année. D’autres sociétés de divertissement ont également leurs propres plans de diffusion en continu, notamment WarnerMedia et, plus récemment, NBCUniversal, qui vient d’annoncer son propre service, qui devrait être lancé en 2020.

Alors, combien coûte actuellement Netflix et quelles sont les options qui s’ouvrent à vous en 2019 ? Faisons le tour.

Quels sont les différents abonnements Netflix ?

Essentiel

Prix: 8 € / mois

Ce que vous obtenez: Avec un abonnement Netflix basique, vous n’obtenez que les éléments de base. C’est parfait pour un consommateur occasionnel de médias qui vit seul. Le prix de 9 € vous donne accès au service de diffusion en continu sur un seul écran, en définition standard – sans HD.

Standard

Prix: 11 € / mois

Ce que vous obtenez: Un forfait Netflix standard est idéal pour les couples souhaitant regarder la télévision simultanément dans différentes pièces. Vous avez accès au service de diffusion en continu sur un maximum de deux écrans, et en HD, si vous le souhaitez.

Premium

Prix: 14 € / mois

Ce que vous obtenez: Premium Netflix vous offre tout ce dont vous avez avec un forfait Netflix Standard, mais vous pouvez diffuser simultanément sur un maximum de quatre écrans et avoir la possibilité de regarder vos émissions et films préférés en HD ou même en 4K. Parfait pour une famille ou un cinéphile sérieux désirant la meilleure qualité d’image.

Si j’ai déjà Netflix, devrai-je payer le nouveau prix?

Les hausses de prix prennent effet immédiatement pour tous les nouveaux abonnés Netflix. Si vous êtes déjà membre actif, vous n’avez pas à payer plus pour le moment, mais malheureusement, votre ancien prix n’est pas bloqué. La hausse des prix s’appliquera à tous les clients, anciens et nouveaux, au cours des trois prochains mois.

Enfin, sachez que vous pouvez tester le service de sVOD durant un mois, le tout gratuitement. La période d’essai peut être annulée et vous n’aurez rien à payer. De plus si vous annulez bien avant la fin du mois gratuit, vous disposerez quand même d’un mois complet pour parcourir le catalogue.