Netflix ajoute une fonctionnalité de «verrouillage de l’écran» pour éviter les pauses accidentelles

Netflix a ajouté une nouvelle fonction qui permet de verrouiller l’écran afin d’éviter les pauses accidentelles.

Si vous êtes un peu maladroit, vous savez probablement à quel point cela peut être ennuyant de regarder Netflix sur votre appareil et d’appuyer accidentellement sur l’écran. Cela arrive souvent à bon nombre de personnes, ce qui conduit à l’arrêt du programme, un zap ou même à la fermeture. C’est ennuyeux et cela se traduit toujours par des jurons et des grognements envers son installation. Heureusement, cela n’arrivera plus pour les utilisateurs d’Android. Netflix a ajouté une fonctionnalité de «verrouillage de l’écran».

La nouvelle fonctionnalité a été déployée ces derniers jours et elle est simple à utiliser. Une fois que vous avez chargé votre film ou votre série, les commandes à l’écran vous permettent désormais de verrouiller l’écran. Vous trouverez l’option autour des autres options telles que les sous-titres.

Une fois que vous appuyez sur le bouton de verrouillage, toutes les options habituelles de l’interface utilisateur disparaissent. Les boutons de lecture et de pause sont supprimés, tout comme la possibilité d’avancer ou de reculer dans le contenu. Il ne reste que la petite icône de verrouillage, sur laquelle vous devez appuyer deux fois pour récupérer le reste des fonctionnalités habituelles.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit très probablement destinée aux ménages avec de jeunes enfants qui aiment toucher sans cesse à ce qui se trouve autour d’eux, elle peut certainement être appréciée par les adultes. Si vous êtes quelqu’un qui bouge beaucoup pendant que vous regardez un programme cette fonctionnalité pourrait également s’avérer être un outil précieux pour assurer que le contenu que vous regardez ne soit pas interrompu.

Au moment d’écrire ces lignes, cette nouvelle fonctionnalité n’a pas été déployée sur iOS. Nous ignorons donc quand celle-ci sera déployée sur les appareils d’Apple.