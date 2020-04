Motorola annonce officiellement les Edge et Edge+

Motorola fait son retour dans le smartphone haut de gamme avec la présentation des Edge et Edge+.

Les smartphones haut de gamme peuvent être difficiles à vendre en ce moment, mais si vous êtes à la recherche d’un nouveau terminal haut de gamme, Motorola a un nouveau modèle qui vaut le coup d’œil. Premier véritable fleuron de l’entreprise depuis des années, l’Edge + coche toutes les cases requises et a fière allure.

Motorola a réintégré le segment des smartphones haut de gamme avec l’introduction du Motorola Edge +. Le nouveau terminal haut de gamme de Motorola intègre un écran OLED FHD + de 6,7 pouces (2 340 x 1 080) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un écran Endless Edge (Cela peut vous rappeler les écrans de Samsung en 2015). Il est alimenté par le SoC octa-core Snapdragon 865 de Qualcomm et une puce graphique Adreno 650 qui est couplée à un énorme 12 Go de LPDDR5 et 256 Go de stockage local.

À l’arrière, vous trouverez un système de caméra à triple objectif disposé dans la prochaine disposition «Raindrop» de LG. Le réseau se compose d’un capteur de 108 mégapixels avec ouverture f/1,8, d’un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels avec champ de vision de 117 degrés et ouverture f/2,2 et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec objectif d’ouverture f/2,4 et 3x stabilisation optique de l’image.

La caméra frontale n’est pas en reste non plus, car Motorola a fait appel à un capteur de 25 mégapixels avec ouverture f/2.0 et technologie quad pixel pour gérer les tâches de selfie et de vidéoconférence.

Autres avantages: deux haut-parleurs stéréo signés Waves, un trio de microphones, une prise casque 3,5 mm, la compatibilité 5G, Bluetooth 5.1, 801.11 a / b / g / n / ac / ax, Wi-Fi double bande (Wi-Fi 6 compatible) et une batterie de 5000 mAh capable de charger sans fil. Selon Motorola, vous pouvez obtenir jusqu’à deux jours complets d’utilisation entre les charges, bien que cela varie considérablement en fonction de l’utilisation.

L’appareil tourne sous Android 10.

De son côté, le Motorola Edge profite également de l’OLED pour son écran incurvé de 6,67 pouces, en plus du rafraîchissement à 90 Hz. Côté performances, il embarque un Snapdragon 765. Cependant, le smartphone reste compatible 5G.

On y trouve aussi 6 Go de RAM et 128 de stockage et une autonomie assurée par une batterie de 4 500 mAh qui, malheureusement, n’est pas rechargeable sans-fil cette fois.

Pour la photo, exit le module 108 MP puisque de le Edge opte pour un plus léger de 64 mégapixels (1/1.7″, stabilisé). Les autres modules, soit l’ultra grand-angle, le téléobjectif et le ToF — conservent les mêmes caractéristiques que sur le Edge+ (16 et 8 mégapixels).

Les Motorola Edge et Edge+ seront disponibles en France dans le courant du mois de mai, mais aucune date précise n’a été donnée.

Ils seront respectivement vendus à partir de 599€ et 1 199€.