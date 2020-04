Microsoft Edge dépasse Firefox en tant que deuxième navigateur le plus populaire

Le navigateur Edge de Microsoft vient de dépasser Firefox en tant que second navigateur le plus populaire.

Malgré les efforts de Microsoft, son produit Edge était le premier choix de navigateur de peu de gens, mais la nouvelle version basée sur Chromium s’avère beaucoup plus attrayante. Selon des données récentes, Edge a désormais dépassé Firefox pour devenir le deuxième navigateur de bureau le plus populaire au monde.

La mise à jour de mars de NetMarketShare montre que même si Chrome reste le navigateur numéro un avec sa part de marché de 68,5%, Edge est passé à la deuxième place avec 7,59%. Ce sont de mauvaises nouvelles pour Firefox, qui est passé de la deuxième place après être tombé à 7,2%. Sous le navigateur de Mozilla se trouve Internet Explorer avec 5,87%, suivi de Safari avec 3,62%.

Avec Firefox et Internet Explorer perdant des utilisateurs, il est probable que certains soient passés à Edge ou Chrome, ce dernier ayant également vu sa part augmenter de 1,23% le mois dernier.

Bien que l’avance d’Edge sur Firefox soit minime et qu’il n’ait connu qu’un gain de 0,21% en mars, le navigateur évolue dans la bonne direction, ce qui n’est pas trop surprenant. La décision de Microsoft de reconstruire Edge avec la même plateforme Chromium utilisée par Chrome, Opera, Vivaldi, et bien d’autres, a apporté des avantages tels que la compatibilité avec les extensions Chrome, ainsi que des performances et une personnalisation améliorées.

Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par Edge, Microsoft ajoute une multitude de nouvelles fonctionnalités qui pourraient changer d’avis, notamment la surveillance par mot de passe et la protection contre le tracking, un lecteur immersif, et des onglets verticaux et des collections Edge.

Mars a également vu Google avertir les utilisateurs des «risques de sécurité» associés à l’utilisation d’Edge et a suggéré de changer de navigateur, mais l’avertissement a rapidement disparu.

Microsoft a confirmé que l’interruption de Covid-19 pour le personnel signifie que les nouvelles mises à jour majeures d’Edge seront mises en attente, et qu’il se concentrera sur la correction des bugs dans la version actuelle. Comme Google l’a fait avec Chrome, Microsoft a annulé la version 82 du navigateur Edge.