EA annonce le tournoi virtuel FIFA Stay and Play Cup au lieu du vrai football

EA Sports a annoncé un tournoi caritatif sur le jeu FIFA 20 avec une vingtaine de joueurs de football professionnels.

De nombreux amateurs de sport se retrouvent privés de leur sport préféré après l’arrêt temporaire ou l’annulation des saisons des championnats de sports à travers le monde. EA pense qu’il peut combler le déficit dans le domaine du football avec un tournoi mettant en vedette des stars de premier plan de divers clubs européens. Mieux encore, la société fait don d’une importante somme d’argent pour aider les efforts de secours contre le coronavirus.

La plupart, sinon la totalité, des ligues sportives à travers le globe ont annulé leurs saisons respectives à cause de la pandémie mondiale. Electronic Arts espère atténuer la tristesse des supporters en organisant un tournoi FIFA 20 appelé la Stay and Play Cup sur Twitch.

La Stay and Play Cup est un tournoi à élimination unique composé de 20 clubs de football connus et historiques à travers l’Europe du 15 au 19 avril. Ces clubs incluent Chelsea, le FC Copenhague, Liverpool, l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid et d’autres. Chaque club désignera un joueur de football professionnel pour un total de 20 joueurs.

Dans le cadre du tournoi, EA fera un don de 1 million de dollars au Fonds de secours contre le coronavirus au Global Giving, ce qui est sans aucun doute utile et important compte tenu des circonstances. Cela cadre avec l’initiative «Stay Home Play Together» d’EA, qui était une série d’événements spéciaux autour de franchises EA populaires comme Apex Legends et Madden.

FIFA 20 – Stay and Play Cup – EA SPORTS Official Site https://t.co/ryr5VyEZlV pic.twitter.com/U8fxo7yvyM — jordan lea (@treefrog22) April 9, 2020

EA n’est pas le seul à accueillir des tournois sportifs virtuels. NASCAR et Fox Sports se sont associés pour créer la eNASCAR iRacing Pro Invitation Series qui remplace les vraies courses par des compétitions d’esports de «style simulation». Des vétérans de la NASCAR comme Dale Earnhardt Jr., Kyle Busch et Bobby Labonte se sont affrontés pendant que Jeff Gordon commentait.

La NBA et l’éditeur 2K Games se sont associés pour organiser un tournoi NBA 2K20 organisé par ESPN. Le premier tour du tournoi a commencé le 5 avril, les quarts de finale se terminant le 7 avril. Les demi-finales et finales débuteront ce samedi.

De toute évidence, les compétences athlétiques sur les terrains de football ne se traduisent pas nécessairement par le succès dans un jeu vidéo, mais cela devrait être une façon amusante pour les fans (en particulier en Europe) de profiter du sport le plus populaire au monde depuis leur domicile.