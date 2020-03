Une pétition exige que Samsung cesse d’utiliser les processeurs Exynos dans ses téléphones

Une pétition circule et demande à Samsung d’arrêter de vendre des modèles Exynos de ses Galaxy S10 et S20.

Depuis longtemps, Samsung a publié deux versions de ses flaghips: l’une avec la dernière puce Snapdragon pour les États-Unis et quelques marchés sélectionnés, et l’autre avec son SoC Exynos pour le reste du monde (dont la France). Mais certaines personnes ne sont pas satisfaites de cette configuration et ont lancé une pétition demandant à Samsung de supprimer le processeur interne de ses téléphones.

La pétition, qui a été signée par plus de 21 000 personnes, déclare: «Les smartphones avec les SoC Exynos montrent des performances inférieures ont une autonomie moindre, utilise des capteurs photo et un traitement inférieurs, surchauffent et brident les performances plus vite, entre autres problèmes. «

La pétition souligne un point intéressant. Notebookcheck écrit que l’Exynos 990 présent dans les téléphones Galaxy S20 offre un rapport performances/puissance de pointe de 13,0/W, tandis que le Snapdragon 865 de la version américaine des terminaux arrive à 19,6/W. Même l’an dernier, le Snapdragon 855 bat l’Exynos 990 actuel, affichant un rapport d’environ 15/W.

D’autres références montrent que le Snapdragon est plus performant que l’Exynos. La puce de Samsung est à la traîne dans les tests AnTuTu, Geekbench, 3DMark et AITUTU, bien qu’elle ait battu le SoC de Qualcomm dans PCMark.

La pétition note également que Samsung utilise ses capteurs d’appareil photo de marque propre, mais il utilise des pièces Sony dans les versions américaines.

Si la société n’utilisera pas de puces Snapdragon dans tous ses téléphones, la pétition appelle à la transparence sur les différences entre les deux SoC, ou à ce que le prix de la version Exynos des Galaxy soit inférieur à celui des alternatives Snapdragon.

Samsung écoutera-t-il les demandes de la pétition ? Cela est peu probable, d’autant plus que sa division de chipsets Exynos a dépassé Apple en tant que troisième fournisseur de l’industrie des smartphones.