Resso, l’application de streaming musical de ByteDance

Le propriétaire de TikTok, ByteDance, lance l’application de streaming musical Resso pour concurrencer Spotify.

Le marché de la musique en streaming a un nouvel acteur, Resso, créé par la société qui est derrière TikTok, l’application la plus populaire parmi la génération Z. Le service est lancé en Inde et en Indonésie, mais atteindra bientôt d’autres pays où il fait face aux mêmes problème : un marché du streaming très concurrentiel.

En novembre, il y avait des rumeurs selon lesquelles ByteDance cherchait à concurrencer Spotify, SoundCloud et Apple Music avec son propre service de streaming musical.

Après le succès fulgurant de TikTok, la société veut faire sensation sur un autre marché concurrentiel avec Resso, une «application de streaming musical sociale». Le nouveau service s’inspire de TikTok avec son interface swipe-to-skip, et se concentre également sur l’interaction sociale et le contenu viral.

La musique démarre dès que vous ouvrez l’application, et les utilisateurs sont encouragés à partager les paroles et des commentaires, ainsi que les morceaux complets de leurs chansons préférées. La section de partage est organisée en un ensemble de fiches de paroles que vous pouvez utiliser dans vos stories Instagram, et chaque chanson a une vidéo Vibe de six secondes qui joue en arrière-plan et peut être générée par l’utilisateur.

Resso est d’abord lancé en Inde et en Indonésie, avec une offre gratuite financée par la publicité et une option payante qui coûte environ 1,35 $ par mois sur Android et 1,60 $ sur iOS. Pour ceux qui veulent souscrire à un abonnement payant, il y a un essai d’une semaine afin de pouvoir tester les fonctionnalités premium.

La distinction la plus importante entre les deux offres est le débit audio, qui est limité à 128 Kbps pour les utilisateurs gratuits, tandis que les abonnés payants peuvent profiter de la musique en 256 Kbps. ByteDance n’a donné aucune indication sur le nombre de chansons disponibles, mais la société a réussi à conclure des accords avec Sony Music et Warner Music.

TikTok compte quelque 200 millions d’utilisateurs en Inde, c’est pourquoi ByteDance a choisi le pays pour le lancement de Resso. Cependant, le marché du streaming en Inde est surpeuplé d’options comme Gaana et JioSaavn, sans parler des acteurs mondiaux comme Apple Music, Spotify et YouTube Music.

Le plus grand défi est que sur 200 millions d’utilisateurs de streaming de musique indiens, seule une petite minorité peut et est prête à payer pour cela. Par exemple, Gaana compte seulement 2 millions d’abonnés payants à un prix demandé d’environ 1,40 $ par mois, malgré ses 150 millions d’utilisateurs actifs.