Fuite des spécifications des écouteurs Powerbeats 4 d’Apple

Une fuite massive a révélé presque toutes les caractéristiques, des photos et une vidéo des écouteurs Powerbeats 4 d’Apple.

Alors que les Powerbeats 4 n’ont pas encore été annoncés officiellement, les caractéristiques, des photos et une vidéo des écouteurs ont fuité sur le web. Il semble que ces nouveaux écouteurs comporteront la puce H1 d’Apple et environ 15 heures d’autonomie, contre 12 heures sur les Powerbeats 3.

Apple a commercialisé l’année dernière les écouteurs sans fil Powerbeats Pro qui ont introduit des ajouts tels que la puce H1 qui l’a mise à égalité avec les AirPods Pro de l’entreprise. Selon WinFuture, les Powerbeats 4 cherchent à combler l’écart, ajoutant plusieurs mises à niveau du modèle précédent. Le rapport précise que le Powerbeats 4 comportera un acheminement des câbles modifié pour améliorer le confort de l’oreille ainsi qu’un boîtier en plastique amélioré pour augmenter la durabilité et la résilience. La qualité sonore devrait être à égalité avec les Powerbeats Pro, notamment avec « une lecture plus claire et une bande de fréquences plus large. »

L’inclusion de la puce H1 apporte une compatibilité avec « Hey Siri » et une stabilité Bluetooth améliorée par rapport à l’ancienne puce W1 des écouteurs Powerbeat 3. Encore mieux, Apple promet 15 heures d’autonomie et une fonctionnalité appelée «Fast Fuel», qui offre une heure de lecture pour seulement cinq minutes de charge. Bien que le prix ne fasse pas partie de la fuite, les écouteurs seront probablement au même prix que les Powerbeats 3 à 250 euros. Les Powerbeats 4 seront également proposés en noir, blanc et rouge.

Avec le coronavirus affectant l’industrie technologique mondiale et les événements dans le monde, il reste à voir quand et comment Apple prévoit d’introduire les Powerbeats 4. remanié. La société pourrait proposer les nouveaux écouteurs sur l’Apple Store après une annonce en ligne au lieu d’un événement physique. Cela dit, avec l’avertissement d’Apple de la pénurie mondiale d’iPhone, ils peuvent également retarder la sortie de ces écouteurs et d’autres produits jusqu’à ce que l’impact du virus soit atténué.