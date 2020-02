Xbox Series X : Microsoft dévoile plus de spécifications et confirme une puissance de 12 téraflops

Microsoft livre quelques nouveaux détails sur sa prochaine console, la Xbox Series X, et confirme une puissance de 12 téraflops.

Microsoft a dévoilé cette semaine plus de spécifications sur sa console next-gen, la Xbox Series X. La nouvelle confirmation la plus importante est que la Xbox Series X inclura 12 téraflops de performances GPU, soit deux fois ce qui est disponible sur la Xbox One X et huit fois la Xbox One d’origine. Ce type de performances place la Xbox Series X au-delà de la plupart des cartes graphiques de milieu de gamme d’AMD et de Nvidia, et c’est un saut impressionnant pour une console de jeu. Cela montre certainement que la Xbox et la PS5 de nouvelle génération vont bien au-delà de la Xbox One X et de la PlayStation 4 Pro.

«La Xbox Series X offre un véritable saut générationnel en matière de puissance de traitement et de graphisme avec des techniques de pointe résultant en des cadences plus élevées, des mondes de jeu plus grands et plus sophistiqués et une expérience immersive qui ne ressemble à rien de ce que l’on voit dans les jeux sur console», affirme le chef de Xbox, Phil Spencer.

Microsoft a précédemment révélé le DirectX ray tracing accéléré par hardware et le VRS (Variable Rate Shading) pour améliorer le framerate des jeux. D’ailleurs, la société affirme avoir breveté sa propre forme de VRS. « Plutôt que de passer uniformément des cycles GPU à chaque pixel de l’écran, les [développeurs] peuvent hiérarchiser les effets individuels sur des personnages de jeu spécifiques ou des objets environnementaux importants », explique Spencer. «Cette technique se traduit par des fréquences d’images plus stables et une résolution plus élevée, sans impact sur la qualité d’image finale.»

La Xbox Series X comprendra un processeur personnalisé basé sur l’architecture Zen 2 et Radeon RDNA 2 d’AMD. Microsoft utilise également un SSD NVMe sur la Xbox Series X, ce qui promet d’augmenter les temps de chargement et «presque tous les aspects des jeux sont améliorés», selon Spencer.

La Xbox Series X prendra également en charge les jeux 8K et des fréquences d’images allant jusqu’à 120 images par seconde dans les jeux. Microsoft dit s’être associé au HDMI forum et aux fabricants de téléviseurs pour activer la correction du délai (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur la Series X dans le cadre de sa prise en charge du HDMI 2.1. Cela devrait réduire le décalage d’entrée et lisser les visuels dans les jeux sur les téléviseurs.

Parallèlement aux spécifications hardwares, la Xbox Series X est également configurée pour offrir une fonction de «reprise rapide». Microsoft a utilisé une fonctionnalité similaire sur la Xbox One pour reprendre les jeux, mais il promet maintenant de permettre aux propriétaires de Xbox Series X de reprendre plusieurs jeux à partir d’un état suspendu. Ce sera une grande amélioration pour basculer entre les jeux ou lorsque vous sortez du mode veille.

Microsoft prend également entièrement en charge la rétrocompatibilité sur la Xbox Series X, y compris pour les jeux Xbox et Xbox 360 d’origine. Le fabricant de la Xbox marque également ses futurs studios de jeux Xbox comme «Smart Delivery», ce qui signifie que vous pouvez jouer aux jeux sur les consoles Xbox One ou Xbox Series X. Les éditeurs tiers pourront également personnaliser leurs jeux de manière à ce que les consommateurs sachent comment ils fonctionneront pour la console next-gen.

Microsoft promet de partager «partager plus de détails sur la nouvelle Xbox avec vous dans les mois à venir», alors que la société approche des dates clés comme la Game Developers Conference le mois prochain et l’E3 en juin. Nous attendons toujours de recevoir plus d’informations sur les prix, la disponibilité exacte, les titres disponibles au lancement et si une deuxième Xbox next-gen moins chère arrivera en 2020.