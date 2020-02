Uber prévoit d’atteindre la rentabilité d’ici la fin de l’année

Uber a encore perdu plus d’un milliard de dollars au quatrième trimestre, mais prévoit d’atteindre sa rentabilité d’ici la fin de l’année.

La majorité des revenus d’Uber, 2,54 milliards de dollars, provenaient de ses activités aux États-Unis et au Canada. La deuxième région géographique génératrice de revenus était l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, collectivement «EMEA», avec 621 millions de dollars, suivis de l’Amérique latine avec 553 millions de dollars. La région Asie-Pacifique a généré un chiffre d’affaires de 359 millions de dollars.

Au quatrième trimestre, Uber a généré 4,07 milliards de dollars de revenus, une augmentation de 37% par rapport aux 2,97 milliards de dollars qu’elle a rapportés au cours du trimestre de l’exercice précédent. Malgré cela, les pertes se poursuivent alors que la société de VTC a déclaré une perte de 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre.

Une grande partie de l’argent qu’Uber a dépensé a servi à alimenter la croissance et à en juger par les chiffres, cela a fonctionné.

Au cours de la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2019, Uber comptait 111 millions de consommateurs mensuels de plateformes actives (MAPC) ou d’utilisateurs. Cela représente une augmentation de 22% en glissement annuel, car Uber ne comptait que 91 millions d’utilisateurs actifs par mois à la fin de 2018.

À l’inverse, les courses étaient également en hausse. Uber a déclaré avoir effectué 6,9 milliards de etstraj au cours du quatrième trimestre, une augmentation de 32% par rapport aux 5,2 milliards de trajets effectués au cours de la même période il y a un an.

Le PDG Dara Khosrowshahi, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs jeudi, a déclaré que la société avait pour objectif de réduire les coûts, de générer davantage de clients réguliers et d’augmenter l’utilisation de services premium pour atteindre la rentabilité au quatrième trimestre 2020, soit un an plus tôt que prévu.

Sur une autre note, Uber a vendu sa plateforme locale de livraison de repas en Inde à son rival local Zomato à la fin du mois de janvier.