Londres va prochainement accueillir un complexe de restauration dédié à Batman

Un complexe de restauration sur le thème de Batman va ouvrir ses portes à Londres cette année.

Le premier restaurant sur le thème de Batman va prochainement ouvrir ses portes à Londres. Cela s’appellera Park Row, qui est également connue sous le nom de Crime Alley, l’endroit où les parents de Bruce Wayne ont été assassinés. Donc, ce restaurant va avoir une ambiance spéciale !

Le restaurant sera rempli de plusieurs zones thématiques qui ressembleront à la Batcave, à l’Iceberg Lounge du Pingouin, et plus encore. Le restaurant est situé à l’intérieur d’un « lieu de 1 600 mètres carrés qui se trouvera à l’intérieur du sous-sol d’un immeuble Art Déco en plein cœur de Londres » et il offrira une « expérience qui ressemble plus à un dîner-spectacle qu’à un voyage dans un restaurant typique. «

Il est expliqué que «les invités entreront en descendant dans une zone conçue pour ressembler au repaire de Batman, la Batcave. De là, trois bars et cinq environnements de restauration très différents vous attendent avec des prix commençant à une moyenne de 58 $) par personne. ” Vous pouvez également vous attendre à manger «des plats britanniques traditionnels dans une atmosphère de bibliothèque à Pennyworth, qui porte le nom du majordome de Batman, Alfred».

Il y a aussi Old Gotham City, qui « est un bar servant des cocktails tandis que les sushis sont à l’ordre du jour dans un domaine sur le thème de la femme fatale Harley Quinn ». Le plus grand espace du restaurant est le salon Penguin’s Iceberg Lounge, qui comprendra un menu international et des spectacles. Ensuite, il y a le quartier du Monarch Theatre, qui est le même théâtre que les Waynes fréquentaient avant leur assassinat. C’est la zone la plus chère. On y propose un «menu dégustation à un prix moyen de 155 $ par personne».

L’ouverture de Park Row est prévue pour ce printemps mais pour le moment, aucune date précise n’a été communiquée. Pour rappel, le film The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir est attendu dans nos salles le 23 juin 2021.