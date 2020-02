Amazon ouvre un premier supermarché sans caisse aux Etats-Unis

Après sa première boutique sans caisse en 2018, Amazon ouvre un premier supermarché sans caisse à Seattle, aux Etats-Unis.

Amazon Go permet aux utilisateurs de faire leurs courses sans file d’attente, sans paiement et sans caisse. Il suffit d’ouvrir l’application Amazon sur votre smartphone, la scanner en entrant dans la boutique, puis prendre ce dont vous avez besoin et repartir. Les articles avec lesquels vous repartirez seront facturés sur votre compte Amazon.

Cela fait quelques temps déjà qu’Amazon a lancé sa première boutique sans caisse. Le concept a fait un grand bond mardi avec le lancement du premier supermarché d’Amazon à Seattle. L’installation de 700 mètres carrés au 610 E. Pike Street dans le quartier de Capitol Hill à Seattle n’est pas seulement une version plus grande de l’épicerie d’origine.

Dilip Kumar, vice-président de la vente au détail physique et de la technologie pour Amazon, a déclaré qu’il propose une sélection beaucoup plus étendue qui répond à ce que les gens recherchent lorsqu’ils font leurs courses. « Ce qu’Amazon Go a fait pour les quartiers d’affaires centraux, comme le localiser très près de l’endroit où les gens travaillent afin que vous puissiez prendre le petit déjeuner, le déjeuner, des collations, Amazon Go Grocery fait la même chose, mais plus près de chez vous« , a ajouté Kumar.

Même si Dilip Kumar n’a pas révélé combien d’autres Amazon Go Grocery sont en cours de construction, où la prochaine sera construite ni si elles seront toutes de la même taille, il faut penser que ce sera sans doute pas la seule. Amazon est tout simplement trop investi dans l’espace de vente au détail physique maintenant. D’ailleurs, le géant du e-commerce ambitionne d’ouvrir 3000 épiceries sans caisse aux États-Unis d’ici à 2021.

Ceux qui habitent à Seattle peuvent visiter le nouveau supermarché Amazon Go Grocery du dimanche au jeudi, de 7 h à 23 h, et le vendredi et le samedi de 7h à minuit.