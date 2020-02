Voici la liste des 117 nouveaux emojis en 2020

Le consortium Unicode a révélé 117 nouveaux emojis qui seront déployés plus tard cette année dans le cadre d’Emoji 13.0.

La liste des nouveaux emojis pour 2020 a été annoncée, et il y a de très bons choix dans le cadre de la sélection, ainsi que certains plutôt bizarres.

Vous pouvez trouver la liste complète ici, du Consortium Unicode qui choisit chaque année les nouveaux emojis. Nous allons vous présenter quelques-uns des points forts, mais il y en a 65 au total (117 si vous incluez les différentes versions de ton de peau du même emoji), nous allons donc nous en tenir aux points forts.

Il y a une nette poussée continue vers la diversité dans les emojis 2020, et les points forts sont le drapeau et le symbole transgenre, et bien que le premier soit déjà disponible dans certains systèmes d’exploitation, la liste montre la plus grande poussée vers l’inclusivité.

Cela se retrouve dans les versions plus récentes des emoji plus anciens, avec des hommes en robes de mariée, des femmes en smoking, des hommes et des femmes qui nourrissent des bébés et des versions non sexistes de certains des éléments ci-dessus.

D’autres nouveaux emojis incluent certains animaux disparus, comme le mammouth, et d’autres animaux incluent le bison, les ours polaires et les phoques (dont aucun n’est éteint au moment de l’écriture au début de 2020).

Nous avons également pas mal d’insectes ici, comme le scarabée, le cafard, la mouche et le ver, donc l’entomophobe parmi vous pourrait ne pas apprécier tous les nouveaux ajouts.

Il y a aussi une poignée d’autres icônes dans le cadre de la nouvelle vague d’emoji, comme une icône générale de câlin, une pierre tombale, une collection d’outils de bricolage, un accordéon, une sandale, une pinata, une baguette magique et des poupées Matryoshka.

Quand vais-je recevoir les nouveaux emojis?

Ce n’est pas parce que la liste des nouveaux emojis a été dévoilée que vous les aurez de suite sur votre téléphone. Cette liste provient d’Unicode, le groupe qui crée les designs de base pour les emojis que les entreprises utilisent ensuite.

Apple et Google concevront leurs propres versions de chacun de ces emojis avant de pouvoir réellement les utiliser. Cela leur permet de conserver leur propre style esthétique tout en restant en ligne avec les emojis qui peuvent être envoyés entre tous les appareils. Pour une idée de la ressemblance ou de la différence des emoji, consultez notre couverture des emoji 2019 sur iOS et Android.

Unicode suggère que les nouveaux emojis pourraient être lancés en septembre ou octobre, bien qu’en 2019 ils aient été lancés en juillet par Apple et Google (le même jour, pas moins). Maintenant, la course est lancée pour que les deux sociétés essaient d’abord d’obtenir les emojis sur leur plateforme.

Il convient de souligner qu’il est possible (mais peu probable) qu’une plateforme n’obtienne pas tous ces emojis, mais ce ne serait que dans de rares circonstances.