Selon le New York Post, les emojis pourraient être autorisés sur certaines plaques d’immatriculation américaines.

Qu’on le veuille ou non, les emoji sont devenus une partie de notre vie quotidienne, et il serait bientôt possible de commencer à les voir en dehors du domaine numérique. Si un nouveau projet de loi est adopté, il permettra à certains conducteurs américains d’ajouter des emojis à leurs plaques d’immatriculation.

Selon CNET, la nouvelle loi devant la Virginia House of Delegates permet aux conducteurs d’ajouter un des six emojis à leur plaque d’immatriculation. Le projet de loi, présenté par la représentante Rebecca White, une démocrate de Windsor, dans le Vermont, permettrait aux gens d’ajouter les emojis au numéro attribué par le commissaire aux véhicules à moteur. Cependant, l’emoji ne pourra pas non plus remplacer les chiffres ou les lettres initiales de la plaque d’immatriculation.

La Virginie est déjà l’un des États américains qui autorisent l’utilisation de signes de ponctuation, y compris les points d’interrogation, sur les plaques d’immatriculation, alors peut-être que les emojis sont la prochaine étape.

Alors que le Vermont serait le premier endroit aux États-Unis à avoir des plaques d’immatriculation avec des emojis, ce ne serait pas le premier au monde. À partir de 2019, les conducteurs du Queensland, en Australie, peuvent placer certaines émoticônes, au prix d’environ 336 $ chacun. Aucun mot sur le coût des plaques d’immatriculation du Vermont.

Nous ne savons pas non plus ce que seront les six emojis. Selon Emojipedia, il y a environ 3178 emojis reconnus parmi lesquels choisir, mais attendez-vous à voir des options positives non offensives similaires à l’Australie.