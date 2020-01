CES 2020 : Samsung dévoile la Sero TV, une nouvelle télé rotative

Samsung vient de dévoiler une nouvelle télévision 4K, la Sero TV, dont l’écran pivote d’une position horizontale à verticale.

Samsung pense que l’idée d’un téléviseur pivotant pour consommer du contenu de smartphone à partir d’applications comme Snapchat, YouTube, Instagram et TikTok pourrait bien convenir à la « génération mobile » qui passe généralement des heures à le consommer sur leur ordinateur de poche, en modes portrait et paysage. La société a conçu un téléviseur pour un tel cas d’utilisation, appelé Sero, dont elle a fait ses débuts en Corée il y a quelque temps et qui est maintenant disponible sur «plusieurs marchés mondiaux».

Le lancement mondial de son téléviseur rotatif appelé Sero fait partie des annonces de CES 2020 de Samsung.

Nous avons découvert le design inhabituelle de la société en avril de l’année dernière, lorsqu’elle a annoncé le modèle dans le cadre de sa famille Serif et Frame QLED. Bien que l’écran à points quantiques ne soit pas révolutionnaire en termes de spécifications ou de qualité d’image, sa pièce de fête est le support motorisé non amovible lui permettant de refléter l’affichage de votre téléphone, en mode portrait ou paysage, sur son grand écran LCD 4K de 43 pouces.

Étant un produit Samsung, le téléviseur bascule automatiquement l’orientation de l’écran lorsqu’il est connecté à un appareil Galaxy, bien que d’autres smartphones soient pris en charge (pour la mise en miroir via NFC), y compris les appareils Apple via AirPlay 2.